SuperEnalotto e 10eLotto, si vince in tutti i modi: pioggia di premi

Quello appena concluso è stato un fine settimana di grandi soddisfazioni per i fortunati giocatori che grazie all'estrazione del SuperEnalotto di sabato 15 settembre sono riusciti a portare a casa dei ricchi premi. Nonostante nell'ultima estrazione non sia stato realizzato il fatidico '6' e neanche il '5+1', le vincite sono arrivate praticamente 'a pioggia' con tutte le altre combinazioni possibili. La combinazione estratta sabato 15 settembre è: 3, 26, 34, 61, 84, 87, numero Jolly: 67 e Superstar: 89.

Come riporta Agimeg, quattro fortunati giocatori hanno realizzato il '5', portando a casa una cifra vicina ai 50mila euro (48.383,23 euro per la precisione). Ma le vincite, anche se con premi di minore entità sono arrivate anche con altre combinazioni: ben 489 persone hanno vinto 405 euro a testa grazie al '4', mente i '3' da 31,28 euro sono stati addirittura 18.997. A questi vanno aggiunti altri due fortunatissimi giocatori che con un '4 stella' hanno portato a casa la bellezza di 40.500 euro. In mancanza della sestina vincente, il jackpot per la prossima estrazione sarà di 39,8 milioni di euro.

10elotto: vincite da 50 mila euro in tutta Italia

Ma non c'è soltanto il SuperEnalotto, l'estrazione di sabato 15 settembre del 10eLotto ha portato una vera e propria cascata di premi su tutto lo Stivale. Come riporta Agipro, sono stati 'presi' sette '9 Oro' da 50mila euro, con i premi che sono finiti a Palermo, Perugia, Biella, Torino, Velletri (RM), San Cesareo (RM) e Teano (CE).

In attesa della prossima estrazione, prevista per martedì 18 settembre, ecco i numeri di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto estratti sabato 15 settembre.

Estrazione Superenalotto di sabato 15 settembre 2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 84 34 3 87 26 61

NUMERO JOLLY: 67

NUMERO SUPERSTAR: 89



Estrazione del Lotto di sabato 15 settembre 2018

NAZIONALE 74 80 50 43 2 BARI 24 71 77 3 84 CAGLIARI 83 18 41 71 15 FIRENZE 44 78 10 62 16 GENOVA 29 20 59 87 7 MILANO 15 45 22 34 9 NAPOLI 41 32 68 55 57 PALERMO 31 83 74 55 77 ROMA 20 59 88 10 86 TORINO 34 20 38 88 18 VENEZIA 24 51 36 63 25



Estrazione numeri 10eLotto di sabato 15 settembre 2018

10 15 18 20 22 24 29 31 32 34 41 44 45 51 59 68 71 77 78 83

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 24

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 24 71