SuperEnalotto, la nuova formula porta fortuna: bastano 5 numeri per fare festa

Ultima estrazione molto fortunata per il SuperEnalotto, nonostante siano mancate le combinazioni più ricche, non sono mancati i premi sostanziosi con la combinazioni estratta martedì 18 settembre.

Infatti non è detto che servano per forza sei numeri per portare a casa un bel gruzzoletto: in assenza di '6' e '5+1', a regalare soddisfazioni (e soldi), sono state le combinazioni a cinque numeri, ossia i '5' e i '4 Stella'. Per i quattro fortunati che hanno indovinato il '5', il premio è stato di 39.986,90 euro ciascuno, mentre l'unico a mettere a segno un '4 Stella' ha vinto una cifra molto simile, 38.879,00 euro.

La nuova formula

Grazie alla nuova formula del SuperEnalotto sono arrivate 283.920 vincite con punti “2” (da 5,36 euro ciascuna) e 11.829 vincite immediate da 25,00 euro. Per il prossimo appuntamento la sestina vincente mette in palio un jackpot da 40,7 milioni di euro. Ecco tutte le combinazioni vincenti estratte martedì 18 settembre per SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

Estrazione Superenalotto di martedì 18 settembre 2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 2 47 55 31 24 42

NUMERO JOLLY: 40

NUMERO SUPERSTAR: 34



Estrazione del Lotto di martedì 18 settembre 2018

NAZIONALE 19 22 16 75 51 BARI 70 17 35 50 33 CAGLIARI 77 17 24 70 69 FIRENZE 62 72 42 47 87 GENOVA 25 51 12 56 49 MILANO 27 49 81 47 44 NAPOLI 33 61 8 18 24 PALERMO 80 73 32 90 2 ROMA 90 5 27 48 87 TORINO 44 89 45 32 20 VENEZIA 10 47 35 85 39

Estrazione numeri 10eLotto di martedì 18 settembre 2018

5 10 17 25 27 33 35 44 47 49 51 61 62 70 72 73 77 80 89 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 70

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 70 17