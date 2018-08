SuperEnalotto, in tre sfiorano la vincita da sogno: dove si fa festa

Sono tre i fortunati giocatori che hanno potuto fare festa dopo l'estrazione del SuperEnalotto di martedì 21 agosto. Nonostante non sia stato realizzato nessun '6' e nessun '5+1', è mancato davvero un soffio ai tre giocatori che hanno messo a segno il '5' con l'estrazione numero 100 del 21 agosto. Bastava un numero in più per portare a casa il jackpot milionario, mentre i tre vincitori si sono dovuti accontentare (per modo di dire) di 50.190 euro ciascuno.

Le schedine vincenti sono state giocate a San Lazzaro di Savena (Bologna), ad Avezzano (L'Aquila) e un'altra online, da un punto vendita a distanza. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione del 6 è di 29,2 milioni. Ecco i numeri vincenti estratti martedì 21 agosto per SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

Estrazione Superenalotto di martedì 21 agosto 2018

39 2 30 16 79 51

NUMERO JOLLY: 57

NUMERO SUPERSTAR: 80

Estrazione del Lotto di martedì 21 agosto 2018

NAZIONALE 86 12 23 68 42 BARI 45 3 20 84 68 CAGLIARI 39 60 62 5 79 FIRENZE 42 77 54 76 49 GENOVA 42 35 32 30 44 MILANO 79 21 63 68 57 NAPOLI 50 35 51 45 69 PALERMO 30 25 3 74 12 ROMA 87 6 79 22 34 TORINO 62 81 32 22 89 VENEZIA 49 62 63 56 35



Estrazione numeri 10eLotto di martedì 21 agosto 2018

3 6 20 21 25 30 32 35 39 42 45 49 50 54 60 62 77 79 81 87

NUMERO ORO: 45

DOPPIO ORO: 45 3