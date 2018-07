Il premio Nobel Stiglitz: "L'Italia deve uscire dall'euro, i vantaggi sono chiari"

L'Italia farebbe bene a uscire dalla moneta unica, una mossa rischiosa ma che porterebbe vantaggi "chiari, lineari e considerevoli". Il suggerimento arriva dal premio Nobel all'Economia Joseph Stiglitz che, in una lunga analisi sul quotidiano paneuropeo Politico.eu riportata da EuropaToday, elenca quelli che ritiene essere i vantaggi dell'abbandono dell'euro per il nostro Paese.

Partendo dalla considerazione che Salvini e Di Maio fanno bene a richiedere una forte riforma dell'Europa, lo studioso americano mette in mostra come Bruxelles ha invece "introdotto forti restrizioni su debiti e deficit”, che rappresentano ulteriori ostacoli alla ripresa economica.

Stiglitz porta l'esempio della Grecia di Alexis Tsipras, che l'economista definisce “timida e inesperta”, avrebbe a suo dire dovuto rigettare i vari piani di salvataggio e uscire dalla moneta unica, ma non ha avuto il coraggio di farlo, e “il risultato è stata la stagnazione”, con il Pil del Paese che dal 2015 “è crollato del 25 percento dal suo livello pre-crisi”, e da allora “si è mosso appena”.

"Roma non deve fare lo stesso sbaglio. In assenza di riforme significative, i benefici per l'Italia di lasciare l'euro sono chiari, lineari e considerevoli."