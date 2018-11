Vasco torna a San Siro e vola in Sardegna: caccia ai biglietti per i concerti del 2019

Più che concerti, veri e propri riti collettivi. Da più di 30 anni. Il popolo del "Blasco" è pronto a battagliare per trovare i biglietti. Saranno aperte da giovedì 8 novembre le vendite dei biglietti per i 4 concerti milanesi di Vasco Rossi, che tornerà a esibirsi a San Siro l'1, il 2, il 6 e 7 giugno 2019. Saranno, insieme a quelle di Cagliari, le uniche date del NonStop Live 2019. Non sono state ancora rese note le date cagliaritane.

Le prevendite per i primi 4 concerti di Milano - e chissà che non ce ne siano altri, visto che su facebook Vasco aveva scritto 'come minimo' - saranno aperte con precedenza di 26 ore per gli iscritti al Blasco Fanclub, che conta oltre 30.000 soci: dalle 10 dell'8 novembre alle 12 del giorno dopo. Alle 13 di venerdì 9 novembre inizierà invece la vendita libera dei biglietti, esclusivamente su Vivaticket. Dopo aver attraversato l'Italia dal Sud al Nord l'anno scorso il "NonStop Live 2019" si concentrerà, "come minimo", solo in quelle due città. Escluse le prove tecniche e generali, non sono previsti concerti in altre città.

Quella di Cagliari sarà la vera sfida di Vasco, portando l'intera gigantesca produzione da stadioe facendo viaggiare via mare 50/70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco. I prezzi dei biglietti dei concerti di Vasco Rossi sono comprensivi di tutte le commissioni di prevendita. Sono escluse sole le spese di spedizione di 9,49 euro a transazione (spedizione per l’Italia).

Concerti Vasco San Siro Giugno 2019

PRATO GOLD 96,60 €

PRATO 78,49 €

1° ANELLO ROSSO NUM 96,60 €

2° ANELLO ROSSO NUM 78,49 €

1° ANELLO VERDE E BLU NUM 62,79 €

2° ANELLO VERDE E BLU NUM 55,55 €

3° ANELLO ROSSO NUM 55,55 €

3° ANELLO VERDE E BLU NON NUM 48,30 €

DIVERSAMENTE ABILI GRATUITO