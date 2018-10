Viadotti A24 e A25 'in condizioni allarmanti', il ministero: "Limitare il traffico"

"Il decadimento manutentivo riscontrato, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito della circolazione".

E' quanto emerge dagli esiti dei sopralluoghi eseguiti su 87 viadotti, sui 339 presenti, nelle autostrade A24 e A25, illustrati nel rapporto informativo dall'Ufficio ispettivo territoriale di Roma del Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), al termine della verifica straordinaria sulle condizioni strutturali dei viadotti, effettuata a inizio ottobre. Documento, questo, inviato, per conoscenza, alle Prefetture dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti. "In particolare - si legge nel testo della relazione - le verifiche di sicurezza strutturali eseguite, sia sulle pile che sui viadotti, hanno restituito risultati molto esigui in termini di coefficiente di sicurezza". Pertanto l'Uit, "ferma restando l'esclusiva responsabilità della società concessionaria in termini di sicurezza della circolazione ai sensi dell'articolo 14 del Codice della Strada e senza che le seguenti indicazioni possano considerarsi esaustive di eventuali ulteriori interventi che potrebbero essere proposti da Strada dei Parchi, ritiene che la società medesima possa attivarsi per gli adempimenti minimali", che vengono indicati e già notificati alla società con un verbale del 12 ottobre scorso.

La concessionaria, secondo l'Uit, deve, tra l'altro, individuare "le condizioni di traffico che si possono esercitare sulle opere, in condizioni di sicurezza". E "particolare attenzione dovrà essere posta nella regolamentazione del transito dei veicoli pesanti che, come dimostrano nelle verifiche di sicurezza, inducono sollecitazioni critiche specialmente agli impalcati e alle solette".

Nei giorni scorsi, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, aveva lanciato l'allarme sulle condizioni dell'Autostrada dei Parchi che collega Lazio e Abruzzo: "Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti", aveva detto all'assemblea dell'Ance. Immediata era stata la replica della società concessionaria Strada dei Parchi, secondo cui la A24-A25 "è sicura" e "quello che manca sono i decreti per sbloccare i fondi per la messa in sicurezza antisismica". Strada dei Parchi "suggerisce la lettura del report redatto dopo i sopralluoghi avvenuti il 12 settembre e l'8 ottobre ed elaborato da un gruppo di specialisti che, su indicazione del ministero delle Infrastrutture e in base alla nuova normativa, ha effettuato controlli e sopralluoghi sull'intero tracciato, arrivando alla conclusione che 'non è pregiudicata la stabilità e la sicurezza dell'opera nelle normali condizioni di servizio'". Quindi, aveva aggiunto la società, l'autostrada "è sicura fatti salvi i rischi che possono derivare da eventuali eventi sismici, cosa che rende necessari e urgenti, come reiteratamente chiesto dalla concessionaria e certificato dallo stesso ministero, lavori per la messa in sicurezza antisismica. L'allarmismo ingiustificato ingenerato da parole irresponsabili e la comprensibile preoccupazione dell'utenza hanno fatto sì che negli ultimi giorni il traffico sull'autostrada sia diminuito del 7%".

Oggi, intanto, per accertamenti a un viadotto autostradale sovrastante i binari è stata sospesa la circolazione ferroviaria fra Anversa e Cocullo, sulla linea Sulmona-Avezzano. Lo rende noto Rfi riferendo della richiesta di intervento dei tecnici del concessionario autostradale "Strada dei Parchi".

Uno dei 13 viadotti sotto osservazione: il viadotto di Colledara-San Gabriele a Casale San Nicola, frazione di Isola del Gran Sasso, all'altezza dell'accesso del traforo del Gran Sasso d'Italia sul versante teramano della A24, 17 ottobre 2018. ANSA/CLAUDIO LATTANZIO