In viaggio da 18 anni con una berlina, la storia della famiglia Zapp

Da 18 anni la famiglia Zapp viaggia a bordo di una vecchia auto, una Grham-Paige del 1928. Marito e moglie, insieme ai quattro figli tutti nati in auto e in Paesi differenti, hanno percorso 380mila chilometri nei cinque continenti, ospiti di più di 2.500 famiglie. Gli Zapp sono partiti nel 2000 dall'Argentina, paese di origine, con pochi soldi.

"La nostra idea originaria era di viaggiare sei mesi, avevamo un po' di soldi da parte, e volevamo andare dall'Argentina all'Alaska e ritorno. Invece sono 18 anni che viaggiamo e abbiamo 4 figli nati durante i viaggi", racconta Calderaria Zapp. "Uno è nato in Australia, uno in Canada, un'altra negli Stati Uniti e l'ultima in Argentina", dice Herman Zapp.

La coppia è partita 18 anni fa con pochi soldi e il viaggio continua grazie all'aiuto di tante persone incontrate nel mondo. In Amazzonia, ad esempio, racconta la donna, non avevano più soldi; ha comprato dei pennelli e si è messa a dipingere, vendendo i quadri. E i figli seguono corsi di formazione grazie ad internet.

Ora la famiglia Zapp ha scritto un libro, "Realizza il tuo sogno", tradotto in francese e in inglese, grazie al quale autofinanziano la loro avventura. L'originale famiglia in viaggio si è data un anno ancora prima di rientrare in Argentina. Il periplo continuerà per il Marocco, le Canarie, prima di giungere nella Guinea francese.

"Tornando a casa, finirà il nostro sogno. Ma ne inizierà un altro - dice Herman - quello di creare un'associazione di sogni".