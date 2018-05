Immigrato irregolare salva bambino sospeso al quarto piano: "Un eroe"

Un giovane cittadino maliano è diventato un eroe a Parigi ed è stato subito ribattezzato "Spiderman" per aver salvato un bambino di quattro anni sospeso a un balcone al quarto piano di un palazzo. Il ragazzo, immigrato senza permesso di soggiorno, ha scalato la facciata dell'edificio e ha salvato il piccolo in una sequenza spettacolare che ha fatto il giro dei social network e del web collezionando milioni di visualizzazioni.

Il 22enne Mamoudou Gassama, questo il nome dello Spiderman improvvisato, è salito piano dopo piano usando soltanto la sua forza mentre un uomo al quarto piano cercava di raggiungere il bambino dal balcone a fianco. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto il piccolo era già sano e salvo.

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha ringraziato il giovane migrante su Twitter "per il suo atto di coraggio" e ha spiegato di averlo chiamato al telefono: "Mi ha detto di essere arrivato dal Mali pochi mesi fa con il sogno di farsi una vita qui. Gli ho detto che questo atto eroico è un esempio per tutti i cittadini e che la città di Parigi sarà ovviamente disponibile a sostenere i suoi sforzi di vivere in Francia". Mamoudou riceverà gli onori anche dal presidente francese Emmanuel Macron che lo ha invitato all'Eliseo.