Boccone di traverso, cliente sta per soffocare: ristoratore lo salva con manovra di Heimlich

Ci sono video più importanti di altri. Questo è un esempio. Quando la vita e la morte sono questione di secondi, la conoscenza della manovra di Heimlich (efficace tecnica di primo soccorso per liberare le vie aeree ostruite) è decisiva. Il video è stato pubblicato su Facebook da un ristoratore greco, Vasilis Patelakis.

Succede tutto a Chania, città dell'isola di Creta. Un turista è seduto al tavolo di una taverna. Durante la cena inizia a tossire e a battersi la mano sul petto sempre più vistosamente, si alza in piedi, fatica a respirare, si porta le mani alla gola tra i clienti che nemmeno capiscono cosa stia accadendo. Per colpa di un boccone che gli è andato di traverso rischia di soffocare, di morire. Interviene con prontezza il proprietario del locale, Vasilis Patelakis, che pratica sul cliente la manovra di Heimlich: salvandolo.

Come fare la manovra di Heimlich

Si tratta di una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree. Costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento.

Si esegue utilizzando mani e braccia per esercitare una serie di rapide e profonde pressioni sull'area addominale della vittima sotto lo sterno e sopra l'ombelico, dirigendo la spinta verso l'alto in modo da comprimere il diaframma. Ciò provoca la compressione dei polmoni, esercitando così una spinta pneumatica sull'oggetto che ostruisce la trachea, in modo da provocarne l'espulsione. Rappresenta un potente e artificiale colpo di tosse.

Video da: Facebook/billys.patelakis