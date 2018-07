Che gaffe alla parata francese del 14 luglio: in cielo una bandiera sbagliata

La parata delle forze armate francesi del 14 luglio 2018 verrà ricordata per un piccolo momento d'imbarazzo: da uno dei nove aerei che compongono le frecce tricolore francesi è uscito il fumogeno sbagliato, il rosso invece del previsto blu nella composizione dei colori della bandiera nazionale. Poco prima, due gendarmi in motocicletta si erano scontrati sugli Champs Elysée, subito accolti dagli applausi dei presenti per il piccolo incidente.