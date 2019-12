Cacciari 'benedice' Zalone: "Mi diverte, il suo è un politicamente scorretto intelligente"

"Checco Zalone mi diverte, quelle poche cose che ho visto le ho trovate divertenti. E il suo è un politicamente scorretto intelligente, non del "vaffa***". Ospite di "Otto e mezzo" su La7 (qui la puntata integrale), Massimo Cacciari dice la sua sul nuovo video musicale di Chezzo Zalone, "Immigrato", che descrive, con il suo stile ironico, molti dei luoghi comuni legati agli stranieri. Il brano, lanciato in attesa dell'uscita di 'Tolo Tolo', nuova commedia del regista pugliese al cinema dal primo gennaio 2020, sta facendo discutere. E molto. Cacciari sul tema ha un’opinione molto netta. Zalone strizza l'occhio all'Italia razzista o la prende in giro? "È evidente che la prende in giro, e lo fa anche in modo efficace" spiega l’ex sindaco di Venezia rispondendo a una domanda della conduttrice Lilli Gruber.

In studio anche Fabio Volo e Andrea Scanzi, giornalista del "Fatto Quotidiano". Per lo scrittore bresciano "Zalone usa il politicamente scorretto, ma così facendo prende tutti, dal razzista che non capisce al non razzista". Quella di Zalone, spiega Volo, "è una grande operazione commerciale, lui non fa il politico, fa i film, deve portare la gente al cinema, fine. Zalone usa il politicamente scorretto che io amo, quindi l'ho trovato molto divertente. Non sopporto che oggi la gente si offenda per tutto".

"Il politcamente scorretto? Dipende da come e dove lo si applica" argomenta Andrea Scanzi. "Sono d’accordo con Fabio Volo quando dice che quella di Zalone è una geniale mossa di marketing".

