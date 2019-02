L'assurda (e insensata) vignetta del Fatto Quotidiano contro Giuliano Ferrara

Fa ridere? No. Fa riflettere? Nemmeno. Sta suscitando polemiche la vignetta (satirica?) pubblicata su Il Fatto Quotidiano di ieri, martedì 19 febbraio. Il disegno è opera del vignettista Beppe Mora, collaboratore del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Il riferimento è ad un caso di cronaca avvenuto nei giorni scorsi nella città di Ferrara e ritrae una caricatura del giornalista, con i segni di un pestaggio sul volto, accompagnata da una scritta che recita: "Un gruppo di nigeriani massacrano Ferrara. Purtroppo non Giuliano".

La vignetta contro Giuliano Ferrara sul Fatto Quotidiano

Il fatto di cronaca a cui allude la vignetta è quello dei disordini avvenuti nella città di Ferrara nella tarda serata di sabato scorso (qui la notizia). Il vignettista cerca di strappare una risata - non riuscendoci affatto, secondo noi - accomunando quel caso di cronaca con l'ex direttore de Il Foglio.

Sui social sono arrivati molti commenti critici. "Tratto da una storia vera: una vignetta pubblicata oggi dal Fatto Quotidiano", ha scritto su Twitter Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, quotidiano fondato dallo stesso Ferrara.

Tratto da una storia vera: una vignetta pubblicata oggi dal Fatto Quotidiano pic.twitter.com/wCPaTnz3Qp — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 19 febbraio 2019





Questo, invece, il commento ironico di un altro giornalista de Il Foglio, Luciano Capone: "Oggi sul Fatto quotidiano è stata pubblicata questa vignetta. Fa abbastanza schifo. Non perché sia violenta, non perché non faccia ridere, non perché non sia scritta in italiano ("un gruppo massacrano"), ma perché non ha alcun cazzo di senso. Se "purtroppo" i nigeriani non hanno "massacrato" Giuliano Ferrara, per quale diavolo di motivo Giuliano Ferrara è sanguinante e incerottato? Perché?".

Sempre sui social, alcuni si chiedono perché il direttore Marco Travaglio non sia intervenuto a censurare la vignetta, come aveva invece fatto in precedenza con un disegno di Vauro sulla Tav. In quel caso la vignetta (che potete vedere qui) ritraeva tre manifestanti: un signore con la maglietta "No Tav", una signora con la maglietta "Sì Tav", e il ministro delle Infrastrutture Danilo Tonielli con la maglia "Boh Tav". Dopo le polemiche, Marco Travaglio replicò così: "Se Vauro leggesse il giornale che ospita le sue vignette, saprebbe che è in corso un'analisi costi-benefici sul Tav come su tutte le opere pubbliche, disposta da Toninelli, al termine della quale il governo valuterà quali opere siano utili e quali inutili". Secondo Travaglio l'analisi sul Tav "dirà che è totalmente inutile e diseconomico". Queste "banali osservazioni - osserva il direttore del Fatto - hanno molto irritato Vauro, che mi ha sfidato a non pubblicare la vignetta. E io, essendo il direttore del Fatto (che è un giornale, non una buca delle lettere), ho raccolto volentieri la sfida".