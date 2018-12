La vignetta con Toninelli che oggi Marco Travaglio ha deciso di non pubblicare

"Sarebbe dovuta uscire su Il Fatto di domani sabato 8 dicembre (oggi, ndr) ma il direttore ha deciso di non pubblicarla". Parole di Vauro Senesi, che su Twitter riferisce di una vignetta censurata da Marco Travaglio. "#MarcoBavaglio", ha cinguettato un utente. Il disegno del vignettista toscano mostra due manifestanti, un signore con la maglietta No Tav e una signora con la maglietta Sì Tav, e a destra uno smarrito Danilo Toninelli. "Boh Tav" è la scritta che campeggia in corrispondenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pochi giorni fa, Vauro "prese di mira" Toninelli riprendendo un'affermazione alquanto stravagante del ministro in quota Movimento 5 stelle: "Il ponte sarà un luogo dove mangiare e giocare", disse riferendosi alla ricostruzione di Ponte Morandi a Genova. E Vauro disegnò Toninelli vestito da bambino con una palla sotto braccio e il cestino per i pic-nic, con la scritta: "In attesa del decreto ho già portato palla e merendine".

Stavolta Travaglio ha detto no.

Ecco la vignetta che sarebbe dovuta uscire su Il Fatto di domani sabato 8 dicembre ma che Il direttore Marco Travaglio ha deciso di non pubblicare. pic.twitter.com/hbC63vyiuk — Vauro (@VauroSenesi) 7 dicembre 2018