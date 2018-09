Vince 2 milioni di euro con un 'biglietto' da 20: caccia al fortunato

La dea bendata è arrivata nelle Marche, con più precisione nella città di Senigalli, in provincia di Ancona. Grazie ad un “Miliardario Maxi” da 20 euro un fortunato giocatore (o giocatrice) ha vinto il premio da due milioni di euro. Una vincita esorbitante avvenuta nel punto vendita della Sig.ra Roberta Mengucci, in Viale Giordano Bruno 22/B.

Ancora è stato reso noto quale sia l'identità della persona che porterà a casa i due milioni, ma le agenzie Agimeg e Agipro hanno riportato le dichiarazioni della titolare della Tabaccheria-Edicola: “Ho ricevuto la notizia ieri sera e sono rimasta piacevolmente sorpresa. Non so chi possa essere il vincitore, ma spero che si tratti di un cliente abituale. Mi auguro si presenti qui da noi in modo da fargli le più sincere congratulazioni. Se fossi stata al suo posto, sicuramente sarei caduta a terra per l’emozione! Scherzi a parte...con la vincita aiuterei le persone che mi sono vicine, in particolare la ragazza che collabora con me, perché ne ha bisogno e se lo merita. Chiaramente mi concederei anche una bella e rilassante vacanza”. Un colpo di fortuna non da poco, che arriva a poca distanza dal “Turista per sempre” vincente trovato a Roma.