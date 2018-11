Va al tabacchi e gioca 2 euro: vincita "assurda" per il fortunato (ignoto)

Vincita milionaria da record con l'EuroJackpot a Valledolmo, cittadina in provincia di Palermo. Nel piccolo comune madonita è stato centrato un "5+2" da 18 milioni di euro. La schedina vincente è stata convalidata al Tabacchi Muscato di Corso Garibaldi 155. Il giocatore siciliano (ancora ignoto) non è stato l'unico a centrare il premio di prima categoria nell'estrazione di venerdì 16 novembre 2018 e ha dovuto dividere il Jackpot complessivo da 90 milioni con altri quattro vincitori, due in Germania, uno in Spagna e uno in Finlandia.

Il gioco consiste nel giocare almeno 5 numeri su 50 e 2 euronumeri su 10, al costo di due euro. A scommettere sono giocatori di ben 18 paesi europei che devono poi dividersi il montepremi. Sempre nel concorso di ieri sono state centrate sei vincite con "5+1" da 3.848.561,50 euro. La combinazione vincente è stata 13-15-18-39-45, Euronumeri 5 e 6. Il Jackpot, per l'estrazione del prossimo venerdì, riparte da 10 milioni di euro.

Il jackpot del SuperEnalotto continua a crescere: per il prossimo concorso varrà 66,1 milioni di euro: si tratta del premio in palio più alto in Europa. Nel concorso del 17 novembre 2018 (qui tutti i numeri estratti) nessuno ha centrato il "6", ma è stato realizzato un unico "5" da ben 205.280,18 euro. La vincita è stata centrata a Gragnano, in provincia di Napoli.

Il premio di prima categoria, invece, è stato centrato due volte da inizio 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.