Non indovina nessun numero ma si porta a casa 13mila euro: la vincita è bizzarra

Sabato scorso una vincita anomala, davvero anomala, ha permesso a un fortunato giocatore di vincere 13mila euro pur non indovinando nessun numero. Festa a Udine con Win For Life Classico: nel concorso delle 11.00 di sabato 3 novembre 2018, sono stati vinti 13.460,48 euro con uno "0".

Il fortunato giocatore in pratica non ha indovinato nessun numero della combinazione vincente (4 5 8 10 11 12 13 16 17 18) e nemmeno il Numerone (8). La giocata vincente, dell'importo di due euro, è stata convalidata nel punto vendita "Edicola Michelutti Stefano", di via Monte Grappa 71.

Win for Life, maxi vincita a ottobre

Una settimana fa un pensionato di Arcola (La Spezia) aveva invece vinto la 450° rendita Win for Life (3mila euro al mese per 20 anni). Con una giocata da 2 euro aveva indovinato tutti i numeri. "Vinci per la vita - Win for Life!" è un gioco numerico a totalizzatore gestito da Sisal su concessione dell'AAMS. Molto noto da anni all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, è stato introdotto per la prima volta in Italia il 29 settembre 2009.