Vincita stratosferica, ma nessuno la riscuote: il tempo sta per scadere

Una vincita stratosferica, la più alta di tutti i tempi. Peccato che il fortunato (e inconsapevole) miliardario non l'abbia ancora ritirata. E il tempo sta per scadere. Siamo negli Stati Uniti, nella Carolina del Sud: il vincitore del premio della lotteria "Mega Millions" più alto di tutti i tempi non si è ancora fatto vivo per ritirare il suo jackpot da 1,53 miliardi di dollari (vinto con una giocata di soli due dollari). Il biglietto fortunato è stato venduto in un negozio di alimentari a Simpsonville, è stato estratto a ottobre ma il suo proprietario è ancora sconosciuto. Con oltre trecento milioni di combinazioni possibili, le possibilità di vittoria erano una su 302.575.350.

Vincita record, ma nessuno ritira il premio

Le regole della South Carolina però sono chiare: se il premio non verrà ritirato entro 180 giorni, sarà distribuito in tutti gli Stati che hanno partecipato alla lotteria. Per il vincitore c'è tempo, quindi, solo fino al 21 aprile. Il misterioso miliardario ha perso il biglietto? E' andato a vivere all'estero dimenticando di controllare i numeri? Nella cittadina americana tutti sperano che possa riscuotere il suo premio in tempo, anche perché una quota della vincita - ben 61 milioni di dollari - finirebbe in cassa "causa" tasse. Questo perché la vincita è tassata al 25% dal governo federale, e potrebbero esserci altre tasse a seconda dello stato statunitense in cui si vince.

Il proprietario del negozio di alimentari che ha venduto il biglietto spera che il vincitore si faccia vivo il prima possibile: quando il premio verrà ritirato, infatti, riceverà 50mila dollari (che ha già detto di voler dividere con i suoi dipendenti). Ma cosa accadrebbe se i soldi non venissero reclamati? La legge dice che jackpot verrebbe distribuito in tutti i 44 Stati che hanno partecipato alla lotteria. E quindi, in questo caso al South Carlina spetterebbero "solo" 11 milioni di dollari.

Dal 24 luglio 2018 nessuno vince il massimo premio della lotteria Mega Millions, che ha due estrazioni a settimana. Le possibilità di vincere il jackpot sono una su oltre 300 milioni. Un biglietto costa 2 o 3 dollari, a seconda dei casi. Le regole del gioco sono semplici: si estraggono cinque palle, da una serie di palle con un numero che va da 1 a 70. Poi se ne estrae un’altra, da una serie di palle con un numero che va da 1 a 25. Si vince il jackpot se escono i numeri che si hanno sui biglietti. Ma si può vincere in nove modi diversi, con una vincita minima di due dollari (le possibilità di vincere un premio sono 1 su 24).