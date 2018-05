Colpaccio all'Eurojackpot: gioca una schedina da 2 euro e vince 2,3 milioni

Con soli due euro ha vinto la bellezza di 2.371.357,80 euro. Colpo grosso a Rimini, dove un fortunato - e finora anonimo - giocatore ha sbancato l'Eurojackpot, una sorta di SuperEnalotto europei che coinvolge ben 18 paesi, centrando uno dei quattro 5+1 realizzati in tutta Europa, come spiega RiminiToday.

L'altra mattina il titolare della tabaccheria edicola di via Euterpe, Sergio Borgna si è accorto della vincita milionaria. Anche lui aveva giocato una schedina da due euro. "Il terminale mi ha segnalato una vincita proprio qui, la prima cosa che ho fatto è stata controllare se il fortunato fossi io... Resta comunque la soddisfazione di sapere che uno dei miei clienti si è sistemato, almeno per un po’", ha raccontato al Resto del carlino.

Eurojackpot, cos'è?

Ma cos'è l'Eurojackpot? E come si vince? Eurojackpot coinvolge 18 paesi in gara per conquistare il montepremio milionario messo in palio ogni venerdì. La sfida è tra Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

Le combinazioni dell'Eurojackpot sono 622 milioni, rispetto ai 95 del SuperEnalotto, diffussimo in Italia, spiega Il Resto del Carlino. Per giocare basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 E, uronumeri su 10 al costo di 2 euro. Sono previste ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Chi indovina il 5+2 sbanca tutto. Il jackpot è sempre milionario, perché anche quando viene vinto il montepremi riparte sempre da 10 milioni e cresce ad ogni concorso.

Ma il SuperEnalotto continua ad andare per la amggiore in Italia. Ecco i numeri estratti sabato 26 maggio per SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

Estrazione Superenalotto di sabato 26 maggio 2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 55 20 27 90 69 32

NUMERO JOLLY: 60

SUPER STAR: 58

Estrazione del Lotto di sabato 26 maggio 2018

NAZIONALE 15 20 21 37 90 BARI 38 72 42 8 50 CAGLIARI 90 38 29 84 5 FIRENZE 90 67 3 4 79 GENOVA 63 71 42 5 54 MILANO 34 57 59 82 8 NAPOLI 23 36 27 66 33 PALERMO 20 76 68 69 5 ROMA 88 65 55 60 81 TORINO 19 58 16 76 86 VENEZIA 19 89 23 69 10



Estrazione numeri 10eLotto di oggi sabato 26 maggio 2018

3 19 20 23 29 34 36 38 42 57 58 63 65 67 71 72 76 88 89 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 38

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 38 72