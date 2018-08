Mezzo milione di euro al "gratta e vinci" ma nessuno sa chi sia il fortunato

È bastato un biglietto da appena 5 euro e un fortunato (quanto anonimo) giocatore ha vinto ben 500mila euro al gratta e vinci. A Canicattì adesso tutti si chiedono chi sia stato baciato dalla dea Bendata. Non lo sanno nemmeno i gestori del bar ricevitori in corso Umberto I, dove è stata fatta la giocata al "Nuova doppia sfida", scrive AgrigentoNotizie.

"Noi non sappiamo chi abbia vinto - ha detto il titolare, Francesco La Marca, al Giornale di Sicilia - né lo sospettiamo. Non sappiamo neanche se abbia grattato il fortunato biglietto dentro la rivendita o fuori. Siamo felici per il fortunato o la fortunata". Un'altra appassionata giocatrice di lotto rivela sempre al giornale che da settimane in città si parla di una ragazza o una giovane donna che avrebbe vinto tanto grazie proprio al gratta e vinci e che avrebbe già intascato vincita.

"Con questa somma certo non si può dire che sia possibile cambiare radicalmente vita - conclude Francesco La Marca - ma aiutano a migliorare la posizione economica ed in tempi di crisi non è da poco. Ci spiace che la fortunata non abbia voluto anticiparci la vincita facendoci avere, anche in maniera anonima, la fotocopia del biglietto vincente". La Marca infatti ha saputo della vincita solo dopo aver ricevuto il consueto bollettino da parte di Lottomatica.

Ieri intanto ci sono state le estrazioni del SuperEnalotto, del Lotto e del 10eLotto. Non ci sono stati 6 né 5+1 ma l’ultimo concorso del SuperEnalotto ha regalato la vincita di sei “5” da 25.239,41 euro e il jackpot è volato a 33 milioni di euro

Estrazioni SuperEnalotto del 30 agosto 2018

La combinazione vincente è: 28 16 55 63 69 29. Numero Jolly 46, numero SuperStar 46.

Estrazioni Lotto del 30 agosto 2018

Estrazione n°104 del 30/08/2018 NAZIONALE 47 1 28 25 18 BARI 18 36 9 71 13 CAGLIARI 4 65 51 47 42 FIRENZE 62 64 59 77 23 GENOVA 9 64 76 18 42 MILANO 5 62 65 66 42 NAPOLI 85 70 41 50 47 PALERMO 60 89 82 31 32 ROMA 13 76 88 7 34 TORINO 24 21 53 37 39 VENEZIA 66 46 56 71 3

