Sconosciuto vince un milione di euro al "gratta e vinci", poi si fa vivo con un biglietto

Una vincita milionaria al Gratta e Vinci ha cambiato la vita di qualcuno ad Arezzo, dove un fortunato vincitore ha realizzato ben 1 milione di euro con "100X". Non si sa chi sia, ma a differenza di tanti ha pensato almeno a ringraziare l'uomo senza il quale questo non sarebbe stato possibile, ossia il titolare dell'edicola dove ha acquistato il biglietto vincente.

Marco Gagliardi, gestore dell'edicola Paper&Co del Centro Coop di Arezzo, ha infatti raccontato all'agenzia Agimeg di essere venuto a scoprire della vincita in un modo un po' particolare. "Ho trovato nella cassetta della posta la fotocopia del biglietto vincente con sopra scritto 'Ci hai cambiato la vita, grazie'. È una grande emozione pensare di aver contribuito, nel mio piccolo, a cambiare la vita di una persona. Non conosco il vincitore, ma se lo incontrassi – oltre a congratularmi – gli proporrei di organizzare una bella cena per festeggiare insieme. Che dire… se toccasse a me una vincita del genere potrei sistemare tante piccole cose e perchè no…vivrei forse la vita con un pizzico di leggerezza in più”.

Dall’inizio dell’anno in Toscana il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per più di 286 milioni di euro, mentre in tutta Italia nello stesso periodo di riferimento ha distribuito vincite per un importo complessivo di oltre 4 miliardi di euro con un incremento del 2% rispetto al 2017.

SuperEnalotto, le vincite dell'ultime estrazione

Mentre il famigerato 6 al SuperEnalotto continua a sfuggire (e il jackpot ormai sfiora i 37 milioni di euro, il più alto d'Europa) e anche il 5+1 latita, l'ultima estrazione del SuperEnalotto ha regalato però ben sette "5" da 27.525,87 euro e due "4 stella" da 33.086 euro.

L'ultimo 6 è quello uscito lo scorso mese di giugno: dall'inizio dell'anno anno sono stati centrati due ‘6’, uno a Caltanissetta e uno con la Bacheca dei Sistemi per un totale di 181,5 milioni di euro.

Lotto, ultima estrazione e vincite

Si vince anche giocando al Lotto, come dimostrano i premi assegnati nell'ultima estrazione dell'8 settembre. A Rignano Flaminio, in provincia di Roma, è andata la vincita più alta pari a ben 62.250 euro grazie a una quaterna giocata sulla ruota capitolina con una puntata complessiva di 1 euro. Terno secco da 45mila euro a Davoli (CZ) e un'altra quaterna vincente a Nocera Inferiore (SA) con 25.475 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di oltre 3,7 miliardi di euro.