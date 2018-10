Lotto, terno da 68mila euro. SuperEnalotto, la fortuna bacia il paesino di montagna

Il Lotto fa felice un fortunato di Tolmezzo, in provincia di Udine. La ruota di Venezia premia un giocatore del Lotto con un terno da 68.750 euro, la vincita più alta per l’ultimo appuntamento. Sul podio delle realizzazioni più alte ci sono anche altri due terni sulla ruota di Napoli: il primo giocato a Città Sant'Angelo (Pescara) premia con 22.500 euro, mentre ad Afragola (Napoli) il colpo è stato da 14mila euro. In tutto, conteggia AgiproNews, le vincite nell’ultimo concorso sono state di 6,6 milioni di euro, da inizio anno il totale è arrivato 848,9 milioni.

Grosse vincite anche al 10eLotto. Tripletta di vincite da 20mila euro in cima alle realizzazioni dell’ultimo appuntamento del 10eLotto: premiate Offlaga grazie a un 8 Doppio Oro, Palermo e Termoli (Campobasso) con un 9 a testa. Nell’ultimo concorso le vincite totali sono state di 27,2 milioni di euro, da inizio anno il montepremi complessivo supera i 3,3 miliardi.

SuperEnalotto, festa nel piccolo paese di montagna

La fortuna ha baciato il piccolo paese di montagna di Osini, in provincia di Nuoro, 790 abitanti, con un 5 del SuperEnalotto da 66.118,34 euro. La vincita è stata registrata lo scorso sabato, 6 ottobre, nel punto vendita Sisal del Bar Tabacchi di Via Roma 24.

Scommesse, punta 9 euro e ne vince 50mila

In un Betaland Shop di Gragnano in provincia di Napoli, un fortunatissimo utente ha chiuso una super scommessa centrando 154 combinazioni vincenti sulle ultime due giornate della Serie A. Lo riporta Agimeg. Così, con una giocata di 9,00 euro si è aggiudicato 50.000 euro.