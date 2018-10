Punta 10 euro e ne vince 45mila, terno secco da ricordare: "Forse è il giorno di nascita"

Finisce a Salsomaggiore Terme (Parma) la più alta vincita conseguita al Lotto nel concorso di sabato: qui un giocatore con il terno secco 4-11-67 sulla ruota di Genova, forse una data di nascita, ha portato a casa 45mila euro a fronte di una puntata di 10 euro. Secondo gradino del podio per Rapallo (Genova) dove un ambo secco su Cagliari ha fruttato 25mila euro. Terza piazza per i 23.750 euro vinti a Guidonia Montecelio (Roma) con il terno 9-18-27 sulla ruota capitolina.

Il 10eLotto premia invece tre località con 20 mila euro, scrive Agimeg: per l’esattezza Roma, Torino e Pozzallo (Ragusa), nei primi due casi grazie a un’estrazione frequente. La ruota più fortunata dell’ultimo concorso è stata quella di Napoli, con 3,5 milioni di euro distribuiti, il 30% del totale (11,7 milioni). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per quasi 4,3 miliardi di euro

Ultima estrazione Lotto

Estrazione n°123 del 13/10/2018 NAZIONALE 35 23 81 59 78 BARI 53 36 75 26 16 CAGLIARI 62 8 90 66 11 FIRENZE 37 15 12 86 46 GENOVA 4 67 28 79 11 MILANO 70 3 42 24 51 NAPOLI 1 41 71 5 60 PALERMO 81 84 82 53 41 ROMA 73 9 51 27 18 TORINO 15 89 44 10 37 VENEZIA 73 80 74 8 31

SuperEnalotto, si riparte da 51 milioni

Domani intanto il Superenalotto riparte da 51,6 milioni di euro, secondo jackpot più alto del Vecchio Continente (19esimo premio più ricco nella storia del concorso Sisal) alle spalle dei 74 milioni messi in palio dall’Eurojackpot, ma davanti ai 36 milioni dell’Euromillions. L’ultima vincita di prima categoria risale allo scorso 21 giugno: due i ‘6’ realizzati finora nel 2018 per un totale di 181,5 milioni. Negli Usa invece continuano a correre Megamillions e Powerball, che mettono in palio rispettivamente 654 e 345 milioni di dollari, circa 565 e 298 milioni di euro.

Ultima estrazione SuperEnalotto

Estrazione del 13 ottobre 2018:

14 36 39 46 55 59 64 80

Jolly: 64

SuperStar: 80