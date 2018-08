Lotteria Italia, la "grande beffa": biglietti vincenti (e dimenticati) per un milione di euro

A questo punto, c'è da sperare che non scoprano mai la verità, o che non trovino quei vecchi biglietti in fondo a qualche cassetto: troppi sarebbero i rimpianti. E' salito a 28 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi, secondo i calcoli di Agipronews. Per l’ultima edizione gli italiani hanno “dimenticato” di riscuotere 970mila euro, divisi in 9 premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e da 26 di terza categoria da 20mila euro. Per inoltrare la richiesta di incasso di una vincita si avevano a disposizione 180 giorni dalla pubblicazione dei numeri vincenti nel bollettino ufficiale (avvenuta il 10 gennaio 2018).

Tutti riscossi invece i cinque premi di prima categoria, dai 5 milioni vinti con un biglietto venduto in un’area di servizio di Anagni (Frosinone), ai 500mila euro del tagliando acquistato a Roma, alla stazione Termini. I premi di prima categoria erano stati tutti riscossi anche lo scorso anno (ma il totale delle “dimenticanze” fu comunque da 1,2 milioni); l’ultimo “black out” milionario risale a due anni fa, con un biglietto da 2 milioni di euro mai riscosso. Cinque anni fa il totale dei premi lasciati all’erario fu di 1,7 milioni di euro, tra cui il quarto premio da 1 milione finito a L’Aquila, a cui si aggiunsero 6 premi da 60 mila euro e 19 premi da 20 mila euro.

Le dimenticanze milionarie fanno parte della storia della "Lotteria della Befana". Il primato degli ’sbadati’ appartiene all’edizione 2008/2009, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma (e rimesso poi in gioco l’anno successivo). Nel 2003 i premi non riscossi ammontarono a quasi 4 milioni di euro. L’anno seguente i biglietti vincenti dimenticati furono del valore di 1,1 milioni. Nel 2007 non furono incassati premi per un totale di 1 milione 125 mila euro. Solamente 220 mila euro i premi dimenticati nell’edizione 2010, mentre nel 2011 le somme lasciate allo Stato furono pari a ben 2 milioni di euro.