Gara di solidarietà tra i vip per raccogliere fondi a favore di bambini e famiglie in difficoltà: la sfida per il #piattodelcuore

Quasi 40 testimonial e influencers d’eccezione si sono confrontati sui social media in una sfida “all’ultimo fornello” per la challenge #piattodelcuore, lanciata da Save the Children per portare un sorriso a chi è costretto a casa tra divieti e ansia per il futuro e per raccogliere fondi per famiglie e bambini che stanno subendo le conseguenze della crisi socio-economica seguita all’emergenza sanitaria.

Annalisa, Andrea Amadei, Alessandra Amoroso, Michela Andreozzi, Bianca Atzei, Cesare Bocci, Maria Bolignano, Rossella Brescia, Laura Chiatti, Antonello Colonna, Roberta Capua, Roberto Ciufoli, Chiara Passion, Cotto al Dente, Maria Grazia Cucinotta, Tosca D’Aquino, Samantha De Grenet, Elisa, Salvatore Esposito, Tiziana Foschi, Filippo La Mantia, Marisa Laurito, Neva Leoni, Alessia Marcuzzi, Emma Marrone, Francesco Montanari, Joao Monteiro, Mr Rain, Non conto fino a dieci, Giorgio Pasotti, Alessandra Pierelli, Michela Quattrociocche, Paolo Stella, Anna Tatangelo, Tinto, Claudia Tosoni e Anna Valle: questi i personaggi che si sono messi in gioco sui social preparando il piatto preferito della propria infanzia per raccogliere fondi a favore dell’intervento di Save the Children.

Ognuno di loro si è cimentato nel cucinare i piatti che ama di più, quelli che rimandano a ricordi felici, ai momenti assieme alla famiglia e all’infanzia, aiutando concretamente tantissimi bambini e le loro famiglie. E sui social di sono succedute le immagini dei piatti più vari, dai più semplici ai più complicati, in un crescendo di sapori: dalla minestra verde di Elisa, alla pasta al pomodoro e basilico di Cesare Bocci e Alessia Marcuzzi, dal casatiello di Salvatore Esposito alle uova con piselli di Emma Marrone, dalla frittata di Alessandra Amoroso al pane e salame di Laura Chiatti, dalle polpette di Rossella Brescia alla parmigiana di melanzane di Roberta Capua, dagli gnocchi di Anna Valle e Michela Andreozzi alla paella di pesce di Francesco Montanari e il biancomangiare di Maria Grazia Cucinotta.

Oggi in Italia, i bambini in povertà assoluta sono 1milione 260mila, ricorda Save the Children. Il rischio è che nel 2020 il tasso di povertà minorile possa avere un balzo drammatico, proprio a causa degli effetti della pandemia sull’economia di molti paesi, compreso il nostro e che il numero dei bambini in condizioni di povertà assoluta aumenti di un ulteriore milione.