Virus Cina, salgono a 80 i morti accertati per il nuovo coronavirus

Sale a 80 morti il bilancio delle vittime del nuovo coronavirus in Cina. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Pechino, secondo cui i casi confermati di contagio da 2019-nCoV sono 2.744. Si registrano 461 pazienti in condizioni critiche, mentre i casi sospetti sono 5.794.

Tra i casi confermati otto si registrano a Hong Kong, cinque a Macao, quattro a Taiwan. Altri sette casi si registrano in Thailandia, tre in Giappone, tre in Corea del Sud, tre negli Stati Uniti, due in Vietnam, quattro a Singapore, tre in Malaysia, uno in Nepal, tre in Francia e quattro in Australia.

Intanto l'Ambasciata d'Italia a Pechino si sta attivando per assistere i connazionali a Wuhan. Lo riferiscono fonti della Farnesina, spiegando che vi sarà la possibilità di trasferimenti via terra fuori dalla regione, ma che ciò comporterà un periodo di osservazione di 14 giorni in ospedale.