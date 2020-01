Virus cinese, morti raddoppiate: medici di base allertati sui rischi della nuova polmonite

È salito a 17 il numero dei morti in Cina per l'infezione del nuovo coronavirus di Wuhan ritenuto responsabile di una nuova polmonite che si sta sviluppando in maniera pandemica nel paese asiatico.

Il nuovo virus cinese 2019-nCoV è stato denominato Wuhan dal nome della metropoli capoluogo della provincia di di Hubei. Nelle città si è sviluppato il virus misterioso e il primo focolaio è stato individuato nel locale mercato del pesce.

Secondo le autorità cinesi, già 470 persone risultano infettate dal coronavirus mentre casi si sarebbero registrati anche in aree densamente popolate come la capitale cinese Pechino e nella metropoli di Guangdong. Anche Macao ha confermato oggi il primo caso certificato in un paziente rientrato da Wuhan, così come il governo di Hong Kong ha confermato un caso di sospetto contagio.

Dopo la conferma del contagio da uomo a uomo nelle maggiori città cinesi vanno a ruba le mascherine per il viso. Ma il virus potrebbe aver inoltre già valicato il territorio della Repubblica popolare cinese, e casi sono stati registrati in Thailandia, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti dove un uomo è ricoverato in isolamento a Everett, nello Stato di Washington. Anche lui era stato di recente a Wuhan ma non presentava sintomi al suo rientro a Seattle mercoledì scorso.

La Corea del Nord ha chiuso le frontiere ai turisti stranieri ma nulla trapela dal regime di Pyongyang su possibili casi di contagio nel territorio nordcoreano.

Come spiega il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie la fonte dell'infezione potrebbe essere ancora attiva e pertanto viene considerata moderata la probabilità di infezione per i viaggiatori in visita a Wuhan o che hanno uno stretto contatto con individui che presentano sintomi simili ad una forte influenza.

Sono tre gli aeroporti aeroporti nell'Unione Europea (tra cui Roma Fiumicino) che hanno collegamenti aerei diretti con Wuhan, molti altri quelli raggiungibili con scalo. Le prossime celebrazioni per il capodanno cinese alla fine di gennaio preoccupano le autorità sanitarie che temono un aumento dei contagi con l'aumentare del volume di viaggi da e verso la Cina.

Coronavirus: che cos'è il nuovo virus cinese

L'accesso all'intera sequenza genetica del nuovo coronavirus 2019-nCoV aiuterà a identificare al meglio la malattia che - come spiega il Cdc - in alcuni casi si è manifestata con deboli sintomi e in altri come una polmonite virale dagli esiti mortali.

I coronavirus sono una grande famiglia di virus, alcuni dei quali causano malattie nelle persone e altri che circolano tra gli animali. Raramente i coronavirus animali possono evolvere e infettare le persone, ma è già avvenuto in passato con le epidemie di MERS e SARS, epidemie complesse e che - come nel caso della " sindrome respiratoria del Medio Oriente" annovera oltre duemila casi in tutto il mondo fin dalla sua scoperta nel 2012 (mortalità del 36%).

Virus cinese e vaccini: che cosa fare

Uno schema con le caratteristiche della nuova polmonite è stato diffuso a tutti medici di base: il rischio per l'Italia è ancora basso ma le istituzioni e il personale sanitario hanno già iniziato l'allerta.

I sintomi: febbre, difficoltà respiratoria, tosse, dolori muscolari, cefalea, malessere generale.

I segni radiologici: infiltrati interstiziali.

L'infettivologa Maria Corongiu, segretario regionale della Fimmg Lazio spiega come occorra evitare i viaggi non necessari e adottare le misure di prevenzione generale, quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi.

Per coloro che si mettono in viaggio è bene consumare solo cibo ben cucinato e bere acqua in bottiglia, evitare luoghi di assembramento, mercati di animali vivi e morti, evitare il contatto stretto con pazienti malati o, in caso, non si possano adottare queste misure coprirsi narici e bocca con mascherina, similmente evitare di tossire o starnutire senza coprirsi con un fazzoletto o in mancanza di questo si consiglia di tossire nell'incavo del gomito.

"Se si accusano i sintomi e se si è di ritorno dalla Cina è bene avvisare telefonicamente il medico, ma non assumere farmaci di automedicazione".

È fondamentale seguire le raccomandazioni suggerite dalle autorità sanitarie e non creare allarmismi eccessivi. In base alle stime disponibili il tasso di letalità della nuova infezione da coronavirus sembra inferiore all'1% e quindi più basso della Sars.

"I tempi per sviluppare un vaccino contro il nuovo coronavirus cinese simile alla Sars "sono troppi lunghi, ci vuole qualche mese, e poi andrà testato sull'uomo" afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e coordinatore del Gruppo vaccini del Patto trasversale per la scienza.