Vissani perde una stella Michellin, una furia contro i francesi: "Ci devono pulire il cesso"

E' deluso Gianfranco Vissani per aver perso una delle due stelle Michelin assegnate al suo ristorante 'Casa Vissani' di Baschi. Lo chef tuona contro la celebre guida gastronimica francese: "E' una guida di compromessi - si sfoga con l'Adnkronos -. Loro questa operazione la fanno per pubblicità. Non è fatta per gli italiani ma solo per stranieri: russi, tedeschi... Aprono 'sto libricino. Ci devono pulire il cesso".

Non usa mezzi termini, anche se poi precisa: "Non sono offeso. Ma a questo punto avrei preferito che me le togliessero entrambe, non mi interessa più niente". E ricorda che come Gualtiero Marchesi "dieci anni fa volevo uscire dalle guide ma non mi hanno considerato".

Una critica, quella di Vissani, mossa nei confronti di tutte le guide: "Ci vorrebbero i giornalisti saggi, seri come Périco. Ma oggi il food chi è? Tutti giudicano, tutti scrivono. E' tutta pubblicità. Il mondo è cambiato. Ci vorrebbe Che Guevara". Il famoso chef è in disaccordo anche con l'assegnazione della terza stella conquistata da Enrico Bartolini al Mudec di Milano: "Io l'avrei data ad Antonio Guida del ristorante Seta, non a Bartolini. Ma è una tombola".

Gianfranco Vissani perde una stella Michelin, dalla redazione: "Siamo dispiaciuti"

Dalla redazione della Michelin si dicono "dispiaciuti" per la reazione di Vissani. "Il direttore della guida - assicurano all'Adnkronos - è disponibile a fornire a Vissani tutte le spiegazioni del caso". Quanto alle critiche sui criteri di valutazione avanzate dallo chef "non siamo per la polemica - replicano - pertanto non commentiamo questo aspetto". Ma, chiariscono, la decisione di togliere una stella allo chef umbro "non è stata presa a cuor leggero ed è stata frutto di diverse prove tavola (ovvero visite degli ispettori Michelin) svolte in questo ultimo periodo".