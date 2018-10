Vince 3mila euro al mese per 20 anni, la gioia del pensionato: "Cosa ci farò"

Al suo fianco moglie e figlio: si è presentato martedì di buon mattino per l’incasso negli uffici Sisal di Milano "Prince". Prince? Trattasi di nome di fantasia, ovviamente. Ci tiene a tutelare la sua privacy il vincitore della 450° rendita Win for Life (3mila euro al mese per 20 anni) realizzata a Arcola (SP) l’11 ottobre scorso durante il concorso n. 4815 delle ore 10.00, presso il punto vendita Sisal “Bar Centrale” situato in Via Provinciale 118. "Prince" è un pensionato di oltre 70 anni. Perché questo nome di fantasia? Forse in ricordo del cane cui era legato nell’infanzia, forse il soprannome di un caro amico o in memoria di brani musicali che lo hanno appassionato per una vita. O ancora, perché in comune con il noto cantante, il vincitore ha avuto lo spirito di sacrificio e una professione intrapresa da giovanissimo.

La sorte è stata dalla sua parte: Prince è solito giocare numeri a caso con la convinzione che la fortuna sa dove posare il suo sguardo. "Alla fortuna occorre solo andare incontro ed essere delle brave persone", dichiara il vincitore. Per questa ragione Prince gioca solo 2 euro. Per 20 anni ora arriveranno, puntualmente, 3 mila euro al mese. Una cifra che il vincitore considera “enorme”, oltre alla sua pensione, oltre ai suoi risparmi. E, a beneficiarne, saranno lui, la moglie, il figlio, i nipoti, i suoi cari, come racconta lui stesso.

Come sono andate le cose in quel fortunatissimo giorno di ottobre? Prince, era un giorno come tanti, alle ore 10.00 passa in ricevitoria per fare due chiacchiere con gli amici, per bere un caffè e senza saperlo avviene la svolta. Lo scoprirà a casa, su internet, all’ora di pranzo, sdraiato sul suo divano. Il vincitore chiama al telefono il figlio – sarà poi lui a controllare i numeri per 10 volte consecutive, racconta AgiproNews – e solo a quel punto va dalla moglie: "Ho vinto tanti tanti soldi".

"Continuerò a vivere come sempre - dice oggi - Appena riceverò il primo accredito, farò un regalo a mia moglie, e poi a mio figlio, a mia nuora, a mio nipote, al mio amico, e con questa vincita potrò guardare al futuro con il sorriso e mi auguro di avere altri nipoti da coccolare e amare. Sono felice di sapere che potrò garantire loro un futuro. Nel mio piccolo io ho sempre aiutato tutti e credo che il mondo sarebbe migliore se ognuno aiutasse il prossimo per quello che può, magari rinunciando solo a un caffè".