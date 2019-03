Wind: nuovo format creativo, Fabio Rovazzi testimonial

Wind lancia un nuovo format creativo con il poliedrico cantante e videomaker Fabio Rovazzi nelle vesti di testimonial. La campagna si apre, on air e on line il 1° e il 2 marzo, con un teaser, ideale ‘bridge’ con lo spot precedente in cui Rovazzi, smascherato dal detective Fiorello, usciva di scena con un ‘non finisce qui’.

In un’aula di tribunale, il giudice ‘infliggerà a Rovazzi una pena esemplare: 6 mesi di spot Wind forzati’.

Da domenica 3 marzo partirà il primo spot, dedicato a ‘Fibra 1000’, l’unica offerta con Mega Wi-Fi in casa e 100 Giga per gli smartphone della famiglia. Al centro dell’episodio, una tipica situazione familiare, in linea con il posizionamento di Wind, “scelta solida” per le famiglie. Fabio Rovazzi nel ruolo inedito di padre di famiglia ‘gestirà’ una figlia particolarmente fibra-addicted.

Sottofondo musicale un grande classico, l’evergreen anni ’70 ‘We are family’ delle Sister Sledge.

La strategia media prevede un mediamix che, con storie inedite e speciali micro pillole, proseguirà poi sul web e sui social di Wind, con un linguaggio ad hoc ed un ecosistema video specifico per ogni canale. Completa la pianificazione una campagna radio.

I video della campagna sono disponibili sul canale Youtube di Wind Italia.