Alex Zanardi, il figlio Niccolò: “Mi manca il tuo sorriso, ma lo rivedremo presto”

“Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto”: questo l’ultimo pensiero che Niccolò Zanardi ha rivolto al padre Alex a corredo di una foto che, su Instagram, lo mostra nel più luminoso dei suoi sorrisi al termine di una gara ciclistica.

Una riflessione piena di speranza quella del ragazzo che dal giorno dell’incidente del padre in handbike dello scorso 19 giugno, proprio come mamma Daniela, non ha mai lasciato solo il campione, ancora ricoverato in gravi condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”, era stato il messaggio affidato ai social qualche giorno fa, esaustivo dell’amore che sta circondando il campione per il quale anche Papa Francesco ha speso parole piene di affetto.

Zanardi, l'ultimo bollettino prima del silenzio: ''Quadro neurologico resta grave''

Mercoledì 24 giugno è stato diramato l’ultimo bollettino sulle condizioni di salute di Alex Zanardi: "Rimangono stazionarie le condizioni di Alex Zanardi. L'atleta ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico", hanno fatto sapere dalla dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Siena, dove i medici, d'accordo con la famiglia, hanno deciso di interrompere l'appuntamento con il bollettino medico, che era stato quotidiano dallo scorso sabato, il giorno seguente al terribile incidente in cui è rimasto coinvolto Zanardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute”, hanno precisato annunciando un silenzio ritenuto opportuno, soprattutto in assenza di novità, con la situazione che è rimasta stabile ma grave dallo scorso 19 giugno, quando Zanardi è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del policlinico senese.