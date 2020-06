Incidente per Zanardi, la moglie Daniela sempre al suo fianco: "Non lo lascio solo"

Alex Zanardi è ricoverato da ieri in terapia intensiva a Siena dopo l'incidente avvenuto mentre gareggiava con la sua handbike. Al suo fianco c'è sempre la moglie Daniela, sposata nel 1996 e che non lo ha mai lasciato solo, insieme al figlio Niccolò.

Paolo Bianchini, titolare dell'azienda vinicola Ciacci-Piccolomini, ha raccontato al Corriere della Sera che Daniela si trovava proprio dietro Zanardi al momento dell'incidente. "L’ho affiancato con la macchina - sono le parole di Bianchini - e un minuto prima dell’incidente mi ha detto di essere l’uomo più felice del mondo per poter pedalare in quel paradiso. Poi ho sentito un botto, lo stridore terribile di una lunga strisciata. Alex era a terra, respirava ancora. Sua moglie è scesa di corsa e si è gettata su di lui".

"Ma non lo lascio solo", ha detto Daniela Zanardi, secondo il Corriere.

Chi è Daniela, la moglie di Alex Zanardi

Lei e il campione si sono conosciuti alla fine degli anni Ottanta e si sono sposati nel 1996. Quando Zanardi si risvegliò dal coma dopo l'incidente del 2001 in Germania nel quale perse entrambe le gambe, al suo fianco trovò Daniela. Fu lei a raccontargli tutto e come da quel momento in poi la loro vita sarebbe cambiata.

Intervistato da Candida Morvillo sempre sul Corriere in occasione dei suoi cinquant'anni, Zanardi raccontò il risveglio dopo l'incidente.

"Ricordo la voce di mia moglie Daniela arrivare celestiale come dall’altro mondo. Le ho detto: 'Non ti preoccupare, ne veniamo fuori'. Stavo malissimo, ma la gioia di essere vivo dominava sul resto, non me ne fregava di aver perso le gambe"

Zanardi ricordò anche l'incontro con Daniela e come erano riusciti a costruire un rapporto duraturo negli anni:

Prima di tutto, non devi prendere in considerazione alternative. Poi, se la scelta è stata giusta all’origine, è più facile. Noi, un po’ alla volta, abbiamo capito che volevamo andare avanti tenendoci per mano e tutte le scelte sono venute di conseguenza. Daniela, quando l’ho conosciuta, aveva incarichi manageriali nel mondo automobilistico, ha lasciato quando sono andato a correre in America e oggi fa la mia manager

Daniela la moglie di Alex Zanardi insieme al cognato escono dal Policlinico Le Scotte di Siena, 19 giugno 2020. ANSA/FABIO DI PIETRO