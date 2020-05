Botulino, richiamata zuppa di verdure per rischio avvelenamento

Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di zuppa con legumi e cereali per la sospetta presenza di botulino. La zuppa richiamata è stata prodotta da Zerbinati nello stabilimento di via Salmazza 7 a Borgo San Martino, in provincia di Alessandria. Il prodotto interessato è distribuito anche a marchio Esselunga e Consilia sempre con il numero di lotto 20-113.

I prodotti richiamati si presentano in monoporzioni da 310 grammi a marchio Zerbinati e in porzioni da 620 grammi a marchio Consilia sempre con data di scadenza 01/06/2020, e con data di scadenza 20 maggio se a marchio Esselunga.

Per precauzione, si raccomanda di non consumare la zuppa con il numero di lotto richiamato e restituirla al punto vendita d’acquisto.

Carrefour e Coop, invece, hanno diffuso il richiamo di due lotti di taleggio Dop a marchio Cademartori per la possibile presenza di Listeria monocytogenes rilevata in autocontrollo. I prodotti coinvolti sono distribuiti in confezioni da 200 grammi e fanno parte dei lotti LA0403 200126 con scadenza 19/06/2020 e LA0603 200127 con scadenza 20/06/2020.

Il taleggio richiamato è stato prodotto da Egidio Galbani Srl nello stabilimento di via Vittorio Veneto 13, a Introbio, in provincia di Lecco (marchio di identificazione: IT 03 137 CE).

Si raccomanda di non consumare il taleggio con i numeri di lotto segnalati e restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 199048.