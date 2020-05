Alimentazione, le 5 fake news più diffuse

Tante sono le fake news sul tema dell’alimentazione che continuano a resistere nelle credenze comuni nonostante siano prive di fondamenti scientifici. Brescia Today ha raccolto le 5 più diffuse spiegate dal biologo e nutrizionista Luca Avoledo, dottore magistrale in Scienze della nutrizione umana e in Scienze naturali. Dalla carne rossa alle uova, dal fruttosio ai grassi, ecco le “bufale” alimentari più clamorose e la spiegazione dell’esperto sulla loro infondatezza.

Proteine animali e osteoporosi

Non è vero che mangiare proteine animali fa venire l’osteoporosi: è uno dei tanti falsi miti alimentari. “Da una corposa mole di studi – scrive Luca Avoledo – emerge piuttosto il contrario: un’alimentazione in cui siano ben rappresentati i cibi proteici di origine animale promuove la densità del tessuto osseo, riducendo il pericolo di fratture e difende dall’osteoporosi”.

Fruttosio vs zucchero

Ma è vero che il fruttosio è più sano dello zucchero comune? Dipende. Di sicuro non quando si parla di bevande o prodotti confezionati, presentati come più salutari solo perché addolciti con il fruttosio anziché lo zucchero. “Nella frutta il contenuto di fruttosio non presenta problemi – scrive Avoledo – perché associato a fibre alimentari, vitamine, minerali e fitonutrienti benefici. Il fruttosio isolato per dolcificare le bevande o correggere i sapori sul lungo periodo crea invece effetti sovrapponibili a quelli dello zucchero comune”.

I grassi fanno ingrassare

Vero ma non verissimo. Nel senso che non esiste una dieta veramente senza un minimo apporto di grassi, presenti in un’ampia varietà di alimenti che fanno bene (dalle uova all’avocado, dall’olio extravergine di oliva alla frutta in guscio). “La scelta più proficua per dimagrire o mantenere il peso forma – scrive Avoledo – non è seguire un’alimentazione povera di grassi, ma piuttosto contenere il consumo di carboidrati come pasta, pane, dolci e farinacei in genere”.

Le uova fanno male al cuore

E’ una fake news vecchia di decenni: non è vero che il consumo di uova aumenta i valori del colesterolo ed espone a patologie cardiache e incidenti cerebrovascolari. L’uovo è invece un alimento insostituibile sulla nostra tavola: fonte di proteine, vitamine, minerali e altre sostanze benefiche. “Chi mangia un uovo al giorno – scrive Avoledo – ha lo stesso rischio cardiovascolare di chi consuma poche uova o vi rinuncia del tutto”.

Mangiare carne fa venire il cancro

Un’altra bufala abbastanza colossale, che però è spesso considerata come una verità assoluta. Tutto dipende in realtà dal tipo di carne, e ancora di più dalla quantità che ne viene assunta. Nessun rischio tumorale, ad esempio, quando si parla di carne bianca. “Esiste invece solo una correlazione probabile, e non un nesso dimostrato – scrive Avoledo – tra consumo di carne rossa e innalzamento di un particolare tipo di cancro, il carcinoma del colon-retto”.

Dicevamo anche delle quantità: è la stessa Organizzazione mondiale di sanità ad affermare che è possibile consumare fino a 700 grammi di carne rossa alla settimana, senza incorrere in alcun rischio di salute, tanto meno un rischio cancerogeno.