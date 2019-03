Senza grassi, senza olio di palma: questi alimenti sono davvero più salutari?

"Spesso gli alimenti "senza" possono rappresentare un rischio e non un beneficio". Perché? Ce lo spiega il professor Andrea Ghiselli, esperto nutrizionista e direttore di ricerca presso il Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

Servizio video di Andrea Ponzano e Francesco Cardarelli per AgriFoodToday.