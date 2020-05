Allergie ai pollini, come combatterle a tavola: i consigli del nutrizionista

Arriva la primavera e, con lei, anche le fastidiose allergie ai pollini di cui soffrono circa 20 milioni di italiani. Prurito a naso e occhi, rinite, mal di testa, e, in alcuni casi, tosse e asma sono i sintomi più frequenti causati da piante come Betullacee, le Composite, le Graminacee, la Parietaria, l'Assenzio e l’Ambrosia.

Quando il soggetto allergico entra in contatto con i pollini di queste piante, l’organismo reagisce con una eccessiva risposta immunitaria poiché riconosce la sostanza come nociva. La reazione allergica può essere scatenata dal contatto diretto con la sostanza riconosciuta non compatibile o per reazione crociata o “cross reattivity”, ovvero quando si assumono alimenti vegetali con molecole simili a quelle presenti nei pollini incriminati, spiega Napoli Today che al biologo nutrizionista Marty Fierro ha chiesto come si possono combattere anche a tavola le allergie al polline.

L’assunzione di determinati cibi, infatti, scatena nei soggetti predisposti una sindrome orale allergica che si manifesta con prurito al palato, gonfiore delle labbra e, in alcuni casi, edema della glottide. Se si è, quindi, allergici al polline è fondamentale saper scegliere i cibi da portare in tavola, così da modulare la risposta infiammatoria, migliorare i sintomi e ridurre la frequenza degli episodi acuti dovuti all’allergia.

Di seguito le indicazioni del nutrizionista:

Se sei allergico alle Betullacee, fai attenzione a questi alimenti:

Mela, pera, banana, nespola, pesca, ciliegia, albicocca, prugna, kiwi, lampone, fragola, litchi;

Carota, sedano, finocchio;

Prezzemolo;

Nocciola, noce, arachide, mandorla;

Pepe verde.

Se sei allergico alle Composite, fai attenzione a questi alimenti:

Cicoria, prezzemolo;

Sedano, carota, finocchio, lattuga, zucca;

Tarassaco, dragoncello;

Camomilla;

Banana, anguria, mela, melone;

Castagne;

Arachide, noce, nocciola, pistacchio;

Olio di girasole;

Margarine;

Miele (di girasole e di tarassaco).

Se sei allergico alla Parietaria, fai attenzione a questi alimenti:

Pisello, fagiolo;

Arachide, pistacchio;

Soia;

Gelso;

Melone, kiwi, ciliegia;

Patata;

Basilico, ortica.

Se sei allergico alle Graminacee, fai attenzione a questi alimenti:

Sedano;

Orzo, avena, mais, riso, segale, frumento;

Kiwi, anguria, pesca, prugna, agrumi, melone, albicocca, ciliegia;

Pomodoro, bietole;

Mandorla, arachide.

Se sei allergico all’Assenzio o all’Ambrosia, fai attenzione a questi alimenti:

Sedano, carote;

Melone, anguria, banana.

Alimenti che aiutano a combattere le allergie al polline:

L' uva nera, la cui buccia è ricca di resveratrolo, una sostanza antiossidante che funge da potente antinfiammatorio;

La mela, la cui buccia contiene la quercetina, sostanza anch’essa antiossidante che migliora la funzione polmonare;

Tè, tisane e brodo (e in generale bevande e cibi caldi), i quali, oltre ad idratare, aiutano in casi di congestione nasale;

Salmone e frutta secca, ricchi di omega 3 e di acidi grassi, alleviano i sintomi delle allergie e ne limitano lo sviluppo;

Riso, mais ed avena, ovvero i cereali che non contengono glutine, proteina che provoca reazioni nei celiaci e, in generale, in tutti coloro che soffrono di allergie.

Alimenti sconsigliati agli allergici al polline:

- Il sedano (ma acnhe le pesche, i pomodori e i meloni), tutti cibi che possono dare problemi a chi è allergico al polline delle graminacee;

- I cetrioli e le zucchine (ma anche anguria e melone), alimenti che deve evitare chi è allergico al polline ambrosia;

- Il latte e i latticini dovrebbero essere banditi da chiunque soffra di allergie di questo tipo, perché, essendo ricchi di istamina, peggiorano i sintomi a livello respiratorio;

- I cibi piccanti, perchè contengono la capsaicina, sostanza che provoca alcuni dei sintomi tipici delle allergie ai pollini, come starnuti, naso che gocciola, bruciore agli occhi;

- L'alcol, infine, può peggiorare ed amplificare i sintomi e gli effetti tipici dell'allergia.