Anguria: tutti i benefici del frutto simbolo dell'estate

È in assoluto il frutto dell'estate l'anguria, simbolo della stagione più attesa dell'anno per le sue proprietà dissetanti e rinfrescanti che, insieme al tipico sapore zuccherino e all'odore delizioso, è tra i cibi prediletti di chi voglia mettere qualcosa sullo stomaco senza accusare alcuna pesantezza.

Le virtù dell'anguria sono moltissime: contiene una grande percentuale d'acqua, ma poche calorie, è ricco di zuccheri semplici e di sali minerali come magnesio, potassio e fosforo che aiutano combattere afa e spossatezza e i seguenti effetti spiegano bene perché conviene non farsela mai mancare in frigorifero.

- Effetto drenante. Il licopene, il betacarotene e la vitamina A contenuta nella polpa rossastra contribuiscono a disintossicare l'organismo eliminando l'accumulo di tossine. Grazie al basso contenuto calorico (solo 30 Kcal per 100 grammi), costituisce la base per una merenda ipocalorica

- Anti-cellulite. Composta per il 92% di acqua e per l'8% di zuccheri, contrasta cellulite e pelle a buccia d'arancia attraverso il microcircolo e la pulizia dei reni.

- Bellezza delle gambe. Un centrifugato a base di anguria e cetriolo aiuta ad eliminare la sensazione di pesantezza e gonfiore alle gambe.

- Contrasta la stanchezza. Piena com'è di vitamine del gruppo B, l'anguria aiuta il corretto apporto di magnesio e potassio, fondamentali per avere più energia e combattere la tipica spossatezza dei giorni di afa. Dai dati di una ricerca condotta presso l'Università del Kentucky è emerso che consumare anguria può diminuire anche l'accumulo di grassi nelle arterie, con conseguenze positive per le malattie cardiache.

- Contribuisce un senso di sazietà. Grazie all'effetto diuretico, aumenta il senso di leggerezza e la sensazione di sazietà con un effetto positivo per l'organismo che per un po' di tempo non avverte il senso di fame pur restando ben nutrito.