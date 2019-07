Bere acqua e limone al mattino appena svegli fa bene?

Acqua e limone: è ormai abitudine molto diffusa bere un bicchiere di acqua calda o tiepida con succo di limone al mattino appena svegli. Proviamo a fare chiarezza su quali siano effettivamente le proprietà di questa bevanda e nel contempo sfatiamo alcuni falsi miti a riguardo. Ne abbiamo parlato con Federica Mastronardo, biologa nutrizionista. Perché fa bene? Bere acqua appena svegli è una buona abitudine perché reidratiamo il nostro corpo dopo le ore notturne. Se aggiungiamo limone le proprietà nutrizionali della bevanda aumentano grazie alla vitamina C in esso contenuta, ecco perché:

stimoliamo le nostre difese naturali aumentando l’efficacia del sistema immunitario;

rendiamo più forti e belli capelli, unghie e la pelle;

incameriamo meglio il ferro nei tessuti, perché la vitamina C aiuta a trattenerlo nel nostro corpo, combattendo l’anemia.

E il peso corporeo? Va precisato che questa sana abitudine non contribuisce a far perdere peso corporeo. Per raggiungere il peso giusto mai perdere di vista uno stile di vita più sano, fatto di pasti regolari, dieta variegata e soprattutto una quotidiana e costante attività fisica.