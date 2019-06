Burro, quale scegliere (e qual è quello migliore)

Il burro è un alimento prezioso per la nostra tavola. Deriva dalla lavorazione della crema di latte o panna, ma a volte il metodo di produzione più diffuso in Italia - quello "per affioramento", scelto perché meno costoso - va a discapito della sua qualità, del gusto e della sicurezza.

Cerchiamo di capire perché e quale sia invece il modo più efficace per ottenere un burro italiano derivato direttamente dal latte "per centrifuga", ricco di grassi sani, nutrienti, dal sapore deciso e sicuro per la salute. Potremo così riconoscerlo al banco frigo del supermercato anche soltanto leggendo l’etichetta e inserirlo più consapevolmente sulla nostra tavola anche ogni mattina a colazione, per equilibrare il pasto mattutino e dare la giusta carica. Risponde l'esperta Federica Mastronardo, biologa nutrizionista.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...