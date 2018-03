La caffeina combatte davvero le occhiaie?

Le occhiaie sono un inestetismo ricorrente, sempre più comune nei periodi di stress e mancanza di sonno. Una conseguenza inevitabile della vita frenetica, ma che può essere combattuta grazie ad un alleato del tutto inaspettato: la caffeina.

Come spiega Scienze Notizie, la caffeina è una sostanza utilizzata soprattutto per le sue doti stimolanti, ma anche comunemente nella cosmesi, grazie alla capacità di drenare i liquidi.

E’ dimostrato, inoltre, come possa avere un effetto stimolante sulla mobilizzazione degli acidi grassi dell’ipoderma stimolando il catabolismo lipidico. Insomma, i prodotti a base di caffeina rappresentano una soluzione alle occhiaie, anche le più profonde, ma anche per i gonfiori della pelle.

Ma come si può assumere la caffeina per contrastare le occhiaie? Sono davvero tanti gli integratori in grado di garantire la quantità di caffeina nel corpo.

Naturalmente anche il consumo di tè nero e caffè rappresentano una buona soluzione, anche se è necessario evitare abusi. E’ dimostrato, infatti, che il consumo smodato della bevanda induce il corpo ad un maggiore stato di stanchezza, aumentando le occhiaie.

