Coloranti chimici nei prodotti del supermercato: a cosa fare attenzione

Quanti prodotti al supermercato spiccano per il loro aspetto accattivante, specialmente nei colori che li rendono quasi irreali? Vediamo insieme alla biologa e nutrizionista Federica Mastronardo quali alimenti contengono maggior numero di coloranti chimici cercando di capire se e quando sono consentiti.

Coloranti e prodotti chimici: quali sono gli alimenti 'protetti'

Esistono infatti delle categorie alimentari ‘protette’ per le quali per le quali l’uso di queste sostanze chimiche è vietato. Alimenti come zucchero, caffè , olio, carne, pesce e latticini, devono preservare il loro aspetto reale per poterne osservare lo stato effettivo di conservazione. È una forma si sicurezza in più che può avere il consumatore prima di acquistarli.

Eppure, a volte, si notano aspetti troppo accattivanti anche di questi alimenti. Una spesa più consapevole ci permette di preservare la salute, senza rinunciare al gusto e alla qualità. Attenzione quindi ai colori vivaci dei crostacei al banco del pesce, o al rosa intenso di alcuni yogurt, perché non tutto è ciò che sembra.