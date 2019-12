Feste, la 'giornata verde' per disintossicarsi dalle abbuffate: ecco i consigli dell'esperto

La 'Giornata verde'. E' questo il consiglio dei esperti per riuscire a distintossicarsi dai bagordi del Natale in vista del Capodanno. "Consiglio di fare una 'giornata verde' - spiega all'Adnkronos Salute la biologa nutrizionista Gemma Fabozzi, responsabile del centro per la salute della donna B-Woman di Roma - ad esempio il 29 o il 30 di dicembre, in cui non si devono consumare proteine, ma solo verdure o grassi vegetali 'buoni', che si trovano ad esempio nell'avocado o nelle noci. In questo modo si contribuisce a ridurre i livelli di ormoni come l'insulina e l'Igf-1, che si alterano nel momento in cui si subiscono squilibri glicemici, i quali sono responsabili a loro volta dell'instaurarsi di uno stato infiammatorio".

Dopo tre giorni di alimentazione 'oltre i limiti', spiega l'esperta, "il consiglio è di provare, per un giorno, a mangiare solo verdure crude e cotte e grassi buoni per riportare alla normalità i principali ormoni coinvolti nel metabolismo degli zuccheri e della crescita, l'insulina e l'Igf-1, riequilibrando il nostro organismo dopo giorni impegnativi".

'Giornata verde': l'alimentazione tipo

Ecco un esempio di giornata tipo: "per colazione e spuntino pinzimonio e 15 grammi di frutta secca o semi di zucca; oppure 10 olive verdi con nocciolo o 15 grammi di cioccolato extra-fondente >85%; per pranzo insalata mista con olive e semi misti e belga stufata in padella con foglie di basilico; per merenda tisane a volontà o 10 olive verdi con nocciolo o 15 grammi di cioccolato extra-fondente >85%; infine, a cena insalata mista con avocado e cicoria ripassata aglio olio e peperoncino".

In generale, nel corso di queste festività ancora nel pieno, "per prendersi cura dei nostri organi interni, messi a dura prova - afferma Fabozzi - diamo loro sostegno ed energia usando gli alimenti in modo funzionale, senza dover rinunciare al piacere della convivialità: niente digiuni; iniziare la giornata con un bicchiere con poca acqua calda e un limone spremuto; dolci sì, ma meglio a colazione; per condire, soffriggere, e friggere usare solo olio extra vergine d’oliva", conclude la biologa.