Cellulite, non ti temo! I cibi da portare a tavola (perché non serve contare le calorie)

E poi arriva l’estate, e insieme al corpo finalmente spogliato di maglioni e cappotti, si mostra spietata anche lei, l’odiata cellulite che democraticamente rende antiestetica la pelle della stragrande maggioranza dei provetti bagnanti, donne sì, ma pure uomini.

Inutile stare a chiedersi come sia possibile, perché le cause possono essere tante e diverse (genetiche, costituzionali, ormonali e vascolari, spesso aggravate dalla vita sedentaria), come tanti e diversi possono essere i modi per attenuarla, considerando che debellarla del tutto non è affatto semplice.

Lo sport insieme a qualche massaggio specifico può essere certamente utile ad alleviare l’antiestetico dettaglio, ma è soprattutto una corretta alimentazione varia ed equilibrata a fare la differenza. Il Corriere.it, in un articolo a firma di Chiara Amati, elenca i benefici di alcuni alimenti che aiutano a contrastare la cellulite se assunti regolarmente e spiega perché il conteggio delle calorie serve a poco quando si tratta di “pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica” o “lipodistrofia ginoide” (definizioni scientifiche della cellulite) che riguarda anche le donne più longilinee senza problemi di chili di troppo.

Serve, dunque, un programma alimentare comprensivo dei cibi che, più di altri, favoriscono la diuresi e, allo stesso tempo, soddisfano quel desiderio di dolce che nell’arco della giornata spinge a concedersi qualche trasgressione .

Cellulite, cosa mangiare per alleviarla

Di seguito un elenco degli alimenti che aiutano a contrastare la cellulite:

- Le verdure verdi. Sono perfette, purché cotte al vapore. Gli ortaggi crudi aiutano a perdere peso, ma non sono efficaci contro la cellulite che, anzi, possono persino favorire perché ricchi di sali minerali, tra i responsabili della ritenzione idrica.

- Broccoli, spinaci e asparagi. Già ricchi di vitamine e sali minerali, contengono, in più, il potassio, un sale minerale che, più degli altri, aiuta i tessuti dell’organismo a liberarsi dell’acqua in eccesso. Inoltre, possiedono una buona quantità di acido alfa-lipoico, alleato del collagene che aiuta a contrastare proprio la cellulite e rende la pelle più compatta.

- I germogli. Possono essere di finocchio, di porro, di cavolo rosso: tutti favoriscono il drenaggio dei liquidi in eccesso e contrastano la ritenzione idrica.

- Il pesce. È un concentrato di grassi Omega 3 che contribuiscono a ridurre l’infiammazione dei tessuti innescata dalle cellule adipose e agiscono anche sull’attività ormonale. Sgombro, salmone, sardine e acciughe, trota, pescespada, sogliola e merluzzo sono quelli più ricchi.

- Ananas, uva e papaya. Grazie all’elevato contenuto di potassio, l’ananas ha proprietà diuretiche e detossinanti. L’uva, con il suo funzionale mix di antociani e tannini, protegge il microcircolo. La papaya, ricca di vitamina C, concorre alla formazione del collagene, la fibra di sostegno del tessuto epidermico.

- Carni bianche e rosse. Favoriscono lo sviluppo muscolare perché ricche di proteine che costringono l’organismo a trarre energia dalle cellule grasse, e dunque le sviliscono. La carne bianca è da preferire a quella rossa, da consumare non più di ytre volte a settimana.

- Zafferano, curry e zenzero. Usati regolarmente sui cibi, insaporiscono senza bisogno di aggiungere sale, il principale alleato della ritenzione idrica.

- Vegetali idratanti, ovvero quelli ad alto contenuto d’acqua come il sedano, l’anguria, l’ananas, i pomodori, la lattuga, i porri e i cetrioli.