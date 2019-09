Dieta vegana “promossa” se dura solo 4 mesi: gli effetti sulla salute

La dieta vegana è stata promossa dai risultati di una ricerca presentata al congresso annuale dell'Associazione europea per lo studio del diabete in corso a Barcellona, purché non duri più di 4 mesi. Il potenziamento della flora intestinale, i benefici su peso e composizione corporea, il controllo della glicemia sono gli effetti positivi indicati dagli esperti che hanno preso parte allo studio coordinato da Hana Kahleova del Physicians Committee for Responsible Medicine di Washington DC, il cui esito ha evidenziato come il regime alimentare sia vantaggioso se rispettato per un certo periodo.

Dieta vegana riduce peso e migliora glicemia se seguita per 4 mesi

Al termine dell'indagine è stato notato come il peso corporeo dei soggetti monitorati si sia ridotto in modo significativo nel gruppo vegano (in media -5,8 kg), in particolare a causa di un calo della massa grassa (in media -3,9 kg) e del grasso viscerale. Inoltre è stato riscontrato che la sensibilità all'insulina è aumentata significativamente in questo campione.

Nel gruppo 'vegan' è aumentata anche la quantità del batterio Faecalibacterium prausnitzii (+4,8%), un elemento che è associato a riduzione del peso corporeo, della massa grassa e del grasso viscerale. Più presente nell'intestino di questo campione anche il Bacteoides fragilis (+19,5%), cosa che contribuisce a ridurre peso corporeo, massa grassa e grasso viscerale e che aumenta la sensibilità all'insulina.

“Un intervento dietetico vegano a basso contenuto di grassi di 16 settimane ha indotto cambiamenti”, il commento degli autori dello studio che, tuttavia, riconoscono l’esigenza di ulteriori approfondimenti per capire quale sia l'effetto reale della dieta vegana rispetto a quelli indotti dalla semplice restrizione delle calorie. “Questa - concludono - è un'area di ricerca affascinante e speriamo di poter presentare nuovi dati alla riunione dell'Easd del 2020”.