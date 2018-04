Tutti i benefici della dieta vegetariana

Mai sottovalutare i benefici della dieta vegetariana: è questo il monito lanciato dagli esperti dell’Harvard Medical School. In occasione dell'ultima ricerca gli studiosi hanno spiegato come questo stile alimentare, spesso non preso in considerazione dalla gente, sia in grado di evitare addirittura il 33% delle morti improvvise.

Come riportato da ScienzeNotizie.it, i risultati dello studio sono stati presentati alla "Unite to Cure Fourth International Vatican Conference", organizzato alla Città del Vaticano. Nel corso del meeting, Neal Barnard, presidente del Comitato per la medicina responsabile, ha aggiunto come adottare una dieta di questo tipo (e non necessariamente vegana) garantisce vantaggi che vanno ben al di là della perdita del peso. Il progetto conferma una precedente ricerca dell’Università di Oxford che alcuni anni fa rilevò una diminuzione del 32% dell’incidenza delle malattie cardiache in chi seguiva una dieta vegetariana. Un’ulteriore ricerca, pubblicata sulla rivista Psychosomatic Medicine, ha aggiunto come chi consuma 3 o più porzioni al giorno di frutta e verdura risulti più ottimista per la maggiore concentrazione di betacarotene nel sangue.

