Combattere il gonfiore addominale: cosa mangiare e cosa evitare

Pancia gonfia e tesa, senso di pesantezza, sazietà precoce, difficoltà di digestione. Sono tutti sintomi che caratterizzano il “gonfiore addominale”, un problema molto diffuso sia nelle donne che negli uomini.

All’origine di questo disturbo - molte volte accompagnato da meteorismo, flatulenza ed eruttazioni - possono esserci diverse cause: cattive abitudini alimentari, scorretti stili di vita, patologie intestinali come il colon irritabile o la dispepsia funzionale, stress. Ma qualunque sia la causa, un’alimentazione sana e una regolarità dei pasti sono fondamentali per ridurre o prevenire questo fastidio.

Conoscere gli alimenti da preferire e da evitare, saperli abbinare è importante per aiutare la digestione e non avvertire più questo brutta sensazione di gonfiore. Ma quali sono questi alimenti da inserire nella dieta? La giornalista Barbara Fiorillo per NapoliToday li ha chiesti alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Ester Brucci.

Dott.ssa, quali possono essere le cause della pancia gonfia?

“Possono essere diverse. Nella maggior parte dei casi, alla base vi è un eccessivo accumulo di gas o liquidi in seguito ad un pasto molto abbondante, consumato troppo velocemente. In altri casi vi possono essere alterazioni a livello della flora intestinale o condizioni fisiologiche come sintomi premestruali e menopausa, o può essere legato anche a problemi nella digestione dei carboidrati".

Come può agire l’alimentazione in presenza di questo disturbo?

“È importante conoscere le cause di tale disturbo. Uno stile di vita sano e una corretta alimentazione, certamente aiutano a prevenirlo. Bisogna, infatti, evitare alcuni cibi che potrebbero agire da fattori scatenati, masticare lentamente evitando di ingurgitare aria ed evitare il consumo di bevande gassate".

Quali sono i cibi consigliati?

“Tra gli alimenti consigliati c’è lo yogurt, importante per la presenza dei fermenti contenuti che aiutano la flora batterica. Il finocchio, sia cotto che crudo, e quindi anche l’assunzione dei semi del finocchio che aiuta a digerire meglio e costituisce un’ottima soluzione contro il disturbo della pancia dura e gonfia. La mela, sia cotta che cruda, in quanto contiene una grande quantità di fibre alimentari e favorisce il transito dei cibi e dei liquidi attraverso l’intestino aiutando la digestione. Lo zenzero apporta benefici all’organismo e aiuta a combattere il problema della pancia gonfia e dura. Altri cibi efficaci contro il gonfiore addominale sono: aglio, cipolle, porri, banane, carciofi, asparagi, cicoria, soia e avena. Questi alimenti sono ricchi di inulina, una fibra solubile in grado di ridurre la formazione di aria nel tratto intestinale. Tra i cereali consigliati c’è anche l’orzo che aiuta a regolarizzare l’intestino e riduce le infiammazioni”.