Panettone e pandoro: quale dolce fa ingrassare di più?

Con l’arrivo delle festività natalizie immancabilmente giungono, sulle nostre tavole, due dolci della tradizione: il panettone ed il pandoro. Non mancano le divisioni tra chi preferisce un prodotto rispetto all’altro.

Ma al di là del gusto, quale dei due fa ingrassare di più? Si tratta di una domanda che si pongono in tanti ed a cui non è sempre facile dare una risposta. Gli ingredienti rappresentano una variabile che cambia da prodotto a prodotto anche se, in linea generale, possiamo considerare il pandoro come maggiormente calorico.

L’elevata presenza di burro rende il pandoro significativamente più grasso rispetto al panettone anche se quest’ultimo, per l’elevata presenza di canditi ed uvetta, contiene molti più zuccheri semplici. La quantità di burro nel panettone non è inferiore al 16% mentre il pandoro ne contiene una quantità non inferiore al venti. Ne consegue che le calorie del panettone siano, in media, 360 mentre il pandoro raggiunge le 400.

