Tre acconciature da fare prima di andare a letto per avere boccoli morbidi e voluminosi al mattino

Svegliarsi con i capelli perfetti e in ordine è il sogno di tantissimi, ma si sa che al mattino i capelli possono essere imprevedibili e spesso si ha anche poco tempo da dedicare alla messa in piega. Ma c'è un trucco per riuscire ad avere i capelli mossi e in piega senza piastra e senza sforzo e svegliarti la mattina con capelli perfetti: basta occuparsi dello styling durante la notte! Ecco allora alcuni piccoli accorgimenti e le acconciature migliori da fare prima di andare a dormire per svegliarti con una chioma effetto wow!

I trucchi salva piega

1. Scegli una federa di seta

Il primo passo per evitare sgradite sorprese al mattino è quello di usare una federa di seta durante la notte: la superficie liscia della seta, infatti, riduce l'attrito ed evita che i capelli di annodino o si spezzino, oltre a mantenere intatta la piega.

2. Sfrutta la notte per curare i capelli

La notte è il momento ideale per lasciare agire una maschera per 7-8 ore di fila e regalare una sferzata di energia alla tua chioma: applica una maschera specifica per i tuoi capelli prima di andare a letto e lasciala agire fino alla doccia della mattina.

3. Scegli un pettine a denti larghi

Un soluzione semplice per evitare di avere capelli crespi e scompigliati la mattina è usare un pettine in legno dai denti larghi, o una spazzola con setole miste: inizia con brevi spazzolate alle punte e poi procedi verso la metà della lunghezza dei capelli, così che i nodi non vengano semplicemente spinti verso il basso.

4. I cari vecchi bigodini

Ami i bigodini? Per sfruttare appieno la notte e svegliarti con onde perfette, ricordati di scegliere quelli in spugna morbidissimi, che così non disturberanno il tuo sonno. Dividi i capelli in ciocche di modeste dimensioni, avvolgile attorno ai bigodini e vai a letto: al mattino li puoi togliere in pochissimo e tempo e basterà una spazzolata per avere una piega perfetta.

5. Prova lo shampoo secco

Per dare una bella ravvivata a capelli piatti senza forma, agisci sulle radici con uno shampoo secco: opta per uno spray volumizzante spruzzato alla base dei capelli, da utilizzare quando sono asciutti, per ottenere più volume e pienezza.

Le acconciature migliori da fare prima di andare a dormire

1. Lo chignon per onde morbidi e naturali

Per svegliarti con delle beach waves morbide e grandi, dopo averli lavati, tampona i tuoi capelli con un asciugamano ed elimina l'acqua in eccesso con il phon, fino ad avere i capelli umidi. Ora, attorciglia le lunghezze su loro stesse, arrotolale e fissale in uno chignon alto con un elastico morbido di spugna, in modo che non dia fastidio durante la notte. Al mattino successivo non dovrai fare altro muovere i capelli con le dita et voilà!

2. Capelli lunghi? Vai di foulard

Se hai i capelli molto lunghi, per ottenere onde definite e capelli mossi senza ricorrere al ferro o alla piastra puoi provare il metodo trecce e bandana: prima di andare a dormire procurati un foulard molto lungo, da piegare a metà, e intreccia le ciocche dei tuoi capelli intorno al foulard, fissandole man mano con delle forcine. Al mattino seguente i tuoi capelli avranno delle onde perfette e definite da muovere solo leggermente con la punta delle dita per effetto più naturale.

3. Trecce e treccine per un effetto beach waves naturale

La treccia è l'acconciatura ideale per ottenere delle beach waves morbide e naturali: se preferisci ottenere le onde solo sulle punte opta per un'unica treccia nella versione classica, mentre se desideri che il mosso parta più in alto, scegli una French braid. Allo stesso modo, a seconda dell’intensità delle beach waves che vuoi ottenere, scegli di realizzare una sola treccia centrale, due trecce laterali per un effetto medio, o 4 o più treccine per un effetto ancora più mosso, quasi frisée. La mattina, sciogli le trecce e, a testa in giù, muovi i capelli con le dita "a rastrello" per regolare il volume dei capelli. Ricorda poi di legare le trecce con elastici di spugna invece che di gomma, per evitare di spezzare o segnare i capelli.