Capelli puliti, occhio a non lavarli troppo: i segnali per capire se si stanno danneggiando

Shampoo, balsamo, creme nutrienti, districanti, anti-crespo… I prodotti pensati per i capelli sono tali e tanti da confondere i consumatori attenti all’igiene e all’estetica della propria chioma che così, senza volerlo, spesso subisce le conseguenze dell’uso smodato di ogni tipo di articolo.

Ma come si fa a prendersi cura dei propri capelli? Innanzitutto lavandoli, ma poiché non esiste una regola precisa che indichi la frequenza con cui farlo, è bene conoscere le caratteristiche della propria chioma così da capire se occorre diminuire il numero di lavaggi o cambiare il tipo di shampoo. Utile guida da prendere in considerazione è quella stilata dal sito Insider che ha elencato una serie di segnali da considerare per rendersi conto se i troppi lavaggi, anziché fare bene, stiano peggiorando la salute dei capelli.

Il colore sta sbiadendo

In caso di capelli tinti, il colore che sbiadisce troppo in fretta è il segnale che la frequenza di lavaggio è eccessiva. “Lavare i capelli tre o quattro volte alla settimana con shampoo e balsamo specifici per capelli colorati e fra un lavaggio e l'altro, si può rinfrescare la chioma con uno shampoo secco”, suggerisce l’esperta hair-stylist Tonya Le.

I capelli sono secchi e crespi

Lavare i capelli troppo spesso comporta dei danni alla consistenza della chioma che così viene privata della giusta garantita dagli oli naturali eliminati dallo shampoo. Il risultato è la cute più secca e, quindi, i capelli più crespi. “Quando i capelli appaiono piatti e poco brillanti, è bene ricorrere a dei prodotti di styling che vadano a richiudere le cuticole e a ripristinare l'idratazione perduta”, il consiglio della esperta riportato dal sito Insider.

I capelli sono pieni di doppie punte

“I capelli bagnati sono delicati e si possono quindi danneggiare con più facilità, quindi più si lavano e più aumentano i rischi di spezzarli", spiega l'hair-stylist a proposito dell’altro dettaglio che sottolinea l’eccessiva frequenza dei lavaggi quale causa dell’aumento delle doppie punte.

I capelli sono spenti e opachi

Se i capelli appaiono spenti e opachi, significa che non sono adeguatamente idratati. Gli oli naturalmente prodotti dal cuoio capelluto servono a mantenere la chioma sana e lucente, quindi troppi lavaggi tendono a eliminarli e quindi a danneggiarli. “Oltre a lavare via gli oli, esagerare con lo shampoo può anche causare un accumulo di residui di prodotto sulla cute”, afferma l'esperta.

I capelli si riempiono di forfora

La terribile antiestetica forfora è la conseguenza della sfaldatura del cuoio capelluto che la produce quando è troppo secco. Il consiglio è quello di ridurre al minimo le volte in cui si fa lo shampoo, accortezza che permetterà alle ghiandole sebacee di svolgere al meglio il loro lavoro, e di passare a un trattamento esfoliante della cute insieme a un prodotto specifico.