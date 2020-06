Siero viso: come si usa e come scegliere il più adatto per la tua pelle

Il siero viso è un prodotto cosmetico capace di dare una marcia in più alla propria beauty routine quotidiana: ricco di principi attivi e nutrienti, il siero per il viso è un vero e proprio booster di bellezza. Spesso sottovalutato, o considerato unicamente come cosmetico anti età, il siero per il viso, a seconda degli ingredienti con i quali viene realizzato, può avere tantissime funzioni diverse. Scopriamo quindi tutto quello che c'è da sapere sul siero per il viso e come scegliere quello più adatto al proprio tipo di pelle.

Che cos'è e a che cosa serve il siero viso

Il siero viso è un cosmetico ricchissimo di principi attivi e nutrienti, capace di potenziare gli effetti degli altri prodotti skin care, come la crema per il viso, e di dare una vera e propria svolta alla propria beauty routine. Grazie alla sua particolare composizione liquida e quasi priva di parte grassa, riesce a penetrare in profondità nella pelle in pochi istanti, ed essendo un trattamento specifico, studiato per risolvere o migliorare l'aspetto della pelle, è essenziale ricorrere al siero giusto.

Come sceglierlo e quando iniziare a utilizzarlo

Non esiste un'età ideale per iniziare ad usare il siero viso: tutto dipende dalle necessità individuali della propria pelle. Ad esempio, può essere utilissimo ricorrere ad un siero viso sebo-regolatore anche prima dei 20 anni, in caso di problematiche quali pelle grassa e acneica.

In ogni caso, è fondamentale individuare il siero giusto in base al proprio tipo di pelle:

per la pelle grassa e mista è necessario utilizzare un siero viso con capacità astringenti e sebo-regolatrici, come quelli a base di vitamina C, vitamina B3, e acido salicidico;

per la pelle secca ricorri ad un siero viso idratante a base di vitamina E, oli vegetali (come l'olio di jojoba) e acido ialuronico;

per la pelle spenta o dal colorito non uniforme utilizza sieri viso illuminanti e anti macchia, che rendono la pelle luminosa e con un colorito uniforme, come quelli arricchiti con niacinamide e acido glicolico;

per la pelle matura puoi optare per un siero viso anti rughe ricco di ingredienti antiossidanti e rimpolpanti, come la vitamina A, l'acido ialuronico e il collagene.

Come e quando applicarlo

È importante tenere a mente che il siero viso non deve essere utilizzato in sostituzione della crema per il viso ma in combinazione con essa, data la sua capacità di potenziare gli effetti e la durata; il siero viso va poi applicato dopo latte detergente e tonico ma prima della crema idratante, escludendo la zona del contorno occhi, che deve essere trattata con prodotti specifici. Al contrario, può essere applicato anche su collo e décolleté, con movimenti lenti, ma decisi.

Data la sua consistenza molto fluida, il siero va steso velocemente senza massaggiare troppo, e può essere utilizzato sia la mattina che la sera, a seconda delle proprie esigenze.