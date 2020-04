Tutti i trucchi e i consigli per tingersi i capelli a casa da sola

Cambiare il colore dei capelli è una di quelle tappe che, prima o poi, arriva sempre nella vita di una donna, che sia per coprire i capelli bianchi o per cambiare look e trasformare la propria chioma. E anche in questo momento di emergenza, in cui siamo costrette a casa, ci si può divertire e sperimentare provando a tingersi i capelli da sole: basterà seguire attentamente le istruzioni e conoscere alcuni comodi trucchi per ottenere un risultato come dal parrucchiere!

Pronte a provare?

Come scegliere il colore giusto per la tua tinta

Prima di tutto, cerca di capire se preferisci scurire o schiarire la tua chioma: sicuramente è più facile scurirla, dato che per applicare alla perfezione una tinta molto chiara dovrai prima andare a decolorare i tuoi capelli, un trattamento aggressivo che priva i capelli della melanina rendendoli bianchi e non facile da eseguire, soprattutto se sei alle prime armi.

Il consiglio è comunque quello di scegliere una tinta che sia al massimo di 2 toni più chiara o più scura rispetto al tuo colore, per un effetto naturale e senza rischio di errori: ad esempio, un riflessante o una tinta tonalizzante saranno in grado di coprire i primi capelli bianchi e di donare alla tua capigliatura luce e sfumature senza però stravolgerne il colore.

I trucchi da conoscere per tingersi i capelli alla perfezione

Ricorda di fare attenzione se hai già precedentemente colorato i tuoi capelli con tinte vegetali (henné) perché spesso sono incompatibili con il colore ad ossidazione. L'ideale è aspettare almeno sei settimane e non schiarire.

Proteggi la pelle del viso dalla tinta: prima di iniziare a tingere i capelli in casa, per evitare antiestetiche macchie e irritazioni della pelle, ricordati di applicare su fronte, orecchie e, in generale, sulla pelle intorno all'attaccatura dei capelli una crema di consistenza grassa.

Come applicare la tinta, passo dopo passo

Per tingere i capelli in casa ti serviranno:

una mantellina in plastica o un asciugamano scuro per proteggere i vestiti;

un paio di guanti usa e getta;

un pettine;

dei giornali da mettere per terra, soprattutto sei alle prime armi e hai paura di macchiare il bagno;

una cuffia usa e getta.

Una volta preparata la tinta potrai indossare i guanti e procedere con la sua applicazione. Inizia partendo dalle radici: puoi dividere in 4 sezioni i capelli, lavorando poi su singole ciocche più piccole, oppure applicare il prodotto direttamente su tutte le radici, aiutandoti con un pettine per separare i capelli e distribuire bene il prodotto.

Quando avrai coperto tutte le radici con la tinta, procedi con le lunghezze, fino alle punte. Assicurati di ricoprire tutti i capelli, pettinando e massaggiando la chioma così da distribuire al meglio il prodotto, poi lascia la tinta in posa per il tempo riportato sulla confezione. Se hai i capelli lunghi, per evitare di macchiarti puoi avvolgerli in uno chignon e indossare una cuffia usa e getta.

Finito il tempo di posa, utilizzando sempre i guanti, aggiungi un po' di acqua tiepida e massaggia le radici, poi risciacqua tutti i capelli con abbondante acqua fino a quando l'acqua non risulterà limpida e priva di residui di colore. A questo punto, applica il trattamento sublimatore del colore (solitamente incluso nella confezione) o il balsamo post colorazione, per nutrire la chioma ed esaltare al massimo i riflessi della tinta, massaggia a lungo, lascia in posa seguendo le istruzioni e risciacqua bene.